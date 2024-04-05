Пятница, 5 Апреля 2024 15:51

АрмИнфо. Брюссель планирует объединить усилия с Арменией, чтобы укрепить и продвинуть вперед отношения во всех измерениях. Об этом 5 апреля в Брюсселе на встрече в формате ЕС-США-Армения заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы хотим объединить наши силы, именно об этом мы договорились с министром иностранных дел Мирзояном: повысить уровень партнерства ЕС-Армения до максимально возможного. Председатель Еврокомиссии объявила о существенном пакете мер по восстановлению Армении, чтобы подкрепить эту программу партнерства", - заявил он.

Боррель также отметил, что ЕС стремится объединить усилия "с американскими друзьями, чтобы продемонстрировать твердую приверженность суверенитету, демократии и жизнестойкости Армении".

"Армения должна продолжать работу над реформами, чтобы повысить свою устойчивость, и эти усилия будут частью этого всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве", - отметил он, добавив, "что более сильная и стабильная Армения означает более сильный и стабильный Южный Кавказ".

«Мы видим как все чаще Армения становится мишенью для исходящих из-за рубежа информационных манипуляций и попыток вмешательства извне. Часть наших обязательств – поддержать вас справиться с этой информацией и помочь людям понять происходящее правильно, путем укрепления медиа-грамотности. Поскольку мы верим, что более стабильная и сильная Армения означает более стабильный и сильный Южный Кавказ, от которого выиграют все страны региона», - заявил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.