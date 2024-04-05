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АрмИнфо. США планируют предоставить Армении помощь на сумму более $65 млн. Об этом 5 апреля на совместном брифинге с премьер-министром РА Николом Пашиняном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, новые ассигнования со стороны США на 50% превзойдут объемы финансового содействия, которые были выделены Еревану два года назад. Блинкен добавил, что Вашингтон инвестирует в сферы, связанные с государственным управлением и экономикой Армении. "Мы планируем предоставить более $65 млн помощи из наших бюджетных фондов на 2023 финансовый год", - подчеркнул Блинкен.
Соединенные Штаты продолжат поддерживать более 100 тыс. армян, перемещенных из Нагорного Карабаха. В Вашингтоне считают, что это очень важно для долгосрочной стабильности и безопасного развития Армении. «Мы будем поддерживать интеграцию этих людей в экономику, в общество», - отметил он Госсекретарь США подчеркивает, для Армении региональная интеграция имеет ключевое значение. В этом контексте Вашингтон поддерживает предложенный армянским кабмином проект «Перекресток мира», а также сотрудничество в сфере энергетики, коммуникаций. Эти шаги будут направлены на диверсификацию экономики, создаст новые возможности для стран региона и поддержит усилия, нацеленные на поддержание мира, заметил Энтони Блинкен.
|В Ереване проходит первый в 2024 году Кубок Мира по самбо
|Турция приостанавливает свое участие в ДОВСЕ
|Пашинян считает "отличными" проведенные в Брюсселе консультации
|В Комитет госдоходов Армении нагрянули с обысками
|Совет российско-армянского "Лазаревского клуба" на заседании в Москве провел дискуссии по теме "Геноцид и его сущность в XXI веке. Арцахский исход"
|Армянский военнослужащий-контрактник потерял нижние конечности в результате подрыва на мине
|Армянский народ находится на перекрестке столкновения цивилизаций - Серж Саргсян
|Глава МИД Иордании обвинил Израиль в попытке изменить идентичность Старого города путем конфискации имущества армянской церкви
|Саманта Пауэр: USAID продолжит тесное сотрудничество с Арменией
|Госдеп: США вместе с партнерами из ЕС остаются привержены делу стимулирования мирного и процветающего будущего Южного Кавказа
|Армения все чаще становится мишенью для исходящих из-за рубежа информационных манипуляций и попыток вмешательства извне - Боррель
|США планируют предоставить Армении помощи на сумму более $65 млн - Блинкен
|Пашинян: Армения готова улучшить инвестиционную среду для привлечения европейских и американских компаний
|Пришло время открыть новую главу в отношениях ЕС и Армении: Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет финсодействия Армении в 270 млн евро
|Американские сенаторы призывают администрацию Байдена добиться освобождения армянских военнопленных и обеспечить право арцахцев на возвращение
|Секретарь Совбеза Армении посетит Стокгольм, Хельсинки и Вильнюс
|Григорян: Внешнеполитическая диверсификация Армении не направлена против кого-либо
|Генконсульство Франции призвало израильские власти воздерживаться от односторонних действий в Армянском квартале Иерусалима - МИД Армении хранит молчание
|МИД Турции выступил с заявлением в связи с трехсторонней встречей Армения-ЕС-США в Брюсселе
|Накануне встречи ЕС-США-Армения Урсула фон дер Ляйен позвонила Ильхаму Алиеву
|У Самвела Майрапетяна и директора компании "Глобус" будет конфисковано более $10 млн.
|Я сказал руководству Арцаха, что если вы займёте такую позицию, то не исключено, что однажды мы все соберёмся в Ереване и споём "Степанакерт-Степанакерт": Серж Саргсян
|Спикер НС РА: обсуждений о сдаче сел Тавушской области РА не ведется
|Аппетит приходит во время еды: А, что если завтра Баку потребует Сюник, угрожая войной: Саргсян
|4-дневная война была следствием провала Баку на дипломатическом фронте: Серж Саргсян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Приход к власти Пашиняна стал катастрофой для Армении - Серж Саргсян
|Движение "Европейцы во имя Арцаха" направило письмо к руководству ЕС с просьбой помочь решить жилищный вопрос арцахских беженцев
|Политолог: Команда Пашиняна провозглашает историю едва ли не как главный источник бед и катастроф армянства
|В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
|Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
|Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
|Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
|Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
|Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом "Измирлян"
|Герасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки
|Сати Cпивакова - посол доброй воли фонда "Город улыбок"
|МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты
|Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политолог
|Посол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет
|То, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломат
|Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась
|Пашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием
|Василис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношений
|Андрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время
|Депутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евро
|Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
|Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
|"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
|На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
|Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
|Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
|Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
|Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
|Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
|В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
|Читать больше
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