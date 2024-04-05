Пятница, 5 Апреля 2024 15:24

АрмИнфо. США планируют предоставить Армении помощь на сумму более $65 млн. Об этом 5 апреля на совместном брифинге с премьер-министром РА Николом Пашиняном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, новые ассигнования со стороны США на 50% превзойдут объемы финансового содействия, которые были выделены Еревану два года назад. Блинкен добавил, что Вашингтон инвестирует в сферы, связанные с государственным управлением и экономикой Армении. "Мы планируем предоставить более $65 млн помощи из наших бюджетных фондов на 2023 финансовый год", - подчеркнул Блинкен.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать более 100 тыс. армян, перемещенных из Нагорного Карабаха. В Вашингтоне считают, что это очень важно для долгосрочной стабильности и безопасного развития Армении. «Мы будем поддерживать интеграцию этих людей в экономику, в общество», - отметил он Госсекретарь США подчеркивает, для Армении региональная интеграция имеет ключевое значение. В этом контексте Вашингтон поддерживает предложенный армянским кабмином проект «Перекресток мира», а также сотрудничество в сфере энергетики, коммуникаций. Эти шаги будут направлены на диверсификацию экономики, создаст новые возможности для стран региона и поддержит усилия, нацеленные на поддержание мира, заметил Энтони Блинкен.