Пятница, 5 Апреля 2024 15:22

АрмИнфо. Брюссель готов предоставить Армении дополнительные 270 миллионов евро поддержки в ближайшие четыре года для развития экономики, в частности поддержки малого и среднего бизнеса, а также развития инфраструктуры. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и Верховным представителем Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепем Боррелем.

Глава Еврокомиссии отметила, что договоренность о встрече была достигнута еще в октябре прошлого года. «Мы тогда заявили, что готовы встать плечом к плечу с Арменией, и сейчас выполняем это обещание», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, грантовая помощь в 270 млн евро будет нацелена на то, чтобы экономика и общество Армении стали сильнее и устойчивее к потрясениям. «Мы будет поддерживать ваш бизнес, ваши таланты, в особенности, малый-средний бизнес, чтобы они развивались и могли выйти на новые рынки», - уточнила она.

ЕС будет инвестировать в Армению, прежде всего, в инфраструктурные проекты, к примеру, в проект Черноморского электрического кабеля, «имеющий многочисленные возможности»., отметила она. Это поможет экспортировать чистую, возобновляемую электроэнергию в Европу. Евросоюз поддержит инвестиции в генерацию ВИЭ в Армении, будут разработаны новые меры для диверсификации торговли.

Проект содействия, представляемый сегодня, отметила глава ЕК, уже мобилизовал полмиллиарда евро для инвестиций. «Мы можем сделать больше. Именно поэтому мы недавно запустили платформу координации инвестиций, чтобы мы могли выявлять новые проекты и ускорять их реализацию», - сказала фон дер Ляйен.

Будет также оказываться техническая и финансовая поддержка развитию госаппарата. Фон дер Ляйен приветствовала готовность правительства Пашиняна проводить демократические реформы, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается страна.

«Мы также приветствуем меры против обхода наших санкций против России, чтобы быть уверенными, что летальное вооружение и снаряжение не оказываются в руках российских вооруженных сил», - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в ЕС не забывают о тяжелом положении вынужденных переселенцев из Арцаха. «Гуманитарная ситуация беженцев в Армении остается приоритетом. С сентября прошлого года ЕС предоставил им более 30 млн евро и готовы сделать больше», - заявила фон дер Ляйен.

«Пришло время открыть новую главу в отношениях ЕС и Армении… Мы продолжим работать вместе ради будущего Армении, в стабильном и процветающем регионе Южного Кавказа», - заключила председатель Еврокомиссии.