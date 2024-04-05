Пятница, 5 Апреля 2024 11:48

АрмИнфо. В Ереване, 9 апреля, состоится армяно- казахстанский бизнес-форум.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в ходе мероприятия с приветственным словом выступят министр экономики Армении Геворг Папоян и министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Стороны обсудят вопросы, касающиеся развития торгово-экономических отношений, туризма и логистики между Арменией и Казахстаном. Представители бизнеса проведут встречи в формате В2В, будут подписаны ряд договоров и меморандумов.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году достиг $100.5 млн., продемонстрировав за год рост в 2.4 раза. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.

В Казахстане ведут деятельность 435 компаний с армянским капиталом, в Армении - более 100 с казахстанским.