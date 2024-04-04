|Аппетит приходит во время еды: А, что если завтра Баку потребует Сюник, угрожая войной: Саргсян
|4-дневная война была следствием провала Баку на дипломатическом фронте: Серж Саргсян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Приход к власти Пашиняна стал катастрофой для Армении - Серж Саргсян
|Движение "Европейцы во имя Арцаха" направило письмо к руководству ЕС с просьбой помочь решить жилищный вопрос арцахских беженцев
|Политолог: Команда Пашиняна провозглашает историю едва ли не как главный источник бед и катастроф армянства
|В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
|Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
|Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
|Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
|Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
|Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом "Измирлян"
|Герасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки
|Сати Cпивакова - посол доброй воли фонда "Город улыбок"
|МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты
|Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политолог
|Посол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет
|То, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломат
|Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась
|Пашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием
|Василис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношений
|Андрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время
|Депутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евро
|Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
|Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
|"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
|На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
|Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
|Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
|Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
|Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
|Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
|В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
|В штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова
|Оппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режим
|Депутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению
|Опрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государства
|Захарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой Пашиняна
|Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии Захаровой
|Захарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТО
|Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Армении
|Пашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного
|Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?
|С 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музея
|Вардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждается
|4.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 4090
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной Азии
|Пашинян уволил генсека Минфина РА
|В турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой Богородицы
|Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс Петель
|Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности
|Сати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбы
|Оганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мира
|Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона
|Читать больше
АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Сагрсян вопрошает, на каком основании Армения сдает села Тавушской области РА Азербайджану. <Любой, кто прошел легкий дипломатический курс, знает, что переговорный процесс таков, что когда не согласован последний пункт документа, не согласовываются и все предыдущие пункты>, - заявил журналистам 4 апреля Серж Саргсян.
<Это переговоры, процесс делимитации границы или это просто удовлетворение требований Азербайджана? Что нам говорит наш главный переговорщик? Он говорит, что если мы не дадим, азербайджанцы нападут. Можем ли мы думать, что завтра, на следующий день, Азербайджан сможет поставить условие и сказать: если вы не отдадите Сюник, мы нападем? Таким образом он возьмет все, что захочет. Что это за подход?> - сказал экс-президент.
Как считает 3-й президент РА, сдача этих сел чревата огромными проблемами. <Будет много больших проблем. Я думаю, что еще до принятия этого решения они не знали, что там будет, как армяне и азербайджанцы будут мирно жить бок о бок на этом этапе и исходя из чего они должны оставить газопровод, входящий в нашу республику, неповрежденным>, - указал он.
Он отметил, что в начале 90-х годов Армении с большим трудом удалось прекратить практику взрывать газопроводы. <Если они думают, что все хорошо, армяне и азербайджанцы стали братьями, что я могу сказать?>, - заметил Серж Саргсян.
|Аппетит приходит во время еды: А, что если завтра Баку потребует Сюник, угрожая войной: Саргсян
|4-дневная война была следствием провала Баку на дипломатическом фронте: Серж Саргсян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Приход к власти Пашиняна стал катастрофой для Армении - Серж Саргсян
|Движение "Европейцы во имя Арцаха" направило письмо к руководству ЕС с просьбой помочь решить жилищный вопрос арцахских беженцев
|Политолог: Команда Пашиняна провозглашает историю едва ли не как главный источник бед и катастроф армянства
|В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
|Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
|Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
|Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
|Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
|Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом "Измирлян"
|Герасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки
|Сати Cпивакова - посол доброй воли фонда "Город улыбок"
|МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты
|Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политолог
|Посол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет
|То, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломат
|Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась
|Пашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием
|Василис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношений
|Андрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время
|Депутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евро
|Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
|Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
|"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
|На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
|Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
|Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
|Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
|Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
|Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних деревьев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала "Коровий сад" в Иерусалиме
|Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
|Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
|В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
|В штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова
|Оппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режим
|Депутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению
|Опрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государства
|Захарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО
|Опрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой Пашиняна
|Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии Захаровой
|Захарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТО
|Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Армении
|Пашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного
|Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?
|С 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музея
|Вардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждается
|4.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 4090
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной Азии
|Пашинян уволил генсека Минфина РА
|В турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой Богородицы
|Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс Петель
|Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности
|Сати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбы
|Оганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мира
|Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона
|Читать больше
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
|Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Читать больше
|Пашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила
|Российский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах
|Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
|Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
|Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"