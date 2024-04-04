Четверг, 4 Апреля 2024 19:11

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Сагрсян вопрошает, на каком основании Армения сдает села Тавушской области РА Азербайджану. <Любой, кто прошел легкий дипломатический курс, знает, что переговорный процесс таков, что когда не согласован последний пункт документа, не согласовываются и все предыдущие пункты>, - заявил журналистам 4 апреля Серж Саргсян.

<Это переговоры, процесс делимитации границы или это просто удовлетворение требований Азербайджана? Что нам говорит наш главный переговорщик? Он говорит, что если мы не дадим, азербайджанцы нападут. Можем ли мы думать, что завтра, на следующий день, Азербайджан сможет поставить условие и сказать: если вы не отдадите Сюник, мы нападем? Таким образом он возьмет все, что захочет. Что это за подход?> - сказал экс-президент.

Как считает 3-й президент РА, сдача этих сел чревата огромными проблемами. <Будет много больших проблем. Я думаю, что еще до принятия этого решения они не знали, что там будет, как армяне и азербайджанцы будут мирно жить бок о бок на этом этапе и исходя из чего они должны оставить газопровод, входящий в нашу республику, неповрежденным>, - указал он.

Он отметил, что в начале 90-х годов Армении с большим трудом удалось прекратить практику взрывать газопроводы. <Если они думают, что все хорошо, армяне и азербайджанцы стали братьями, что я могу сказать?>, - заметил Серж Саргсян.