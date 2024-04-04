Четверг, 4 Апреля 2024 15:12

АрмИнфо. Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления, когда все ожидают результата, а при его отсутствии возникает ощущение разочарования. Подобную точку зрения выразила эксперт по вопросам безопасности, политолог Армине Маргарян, выступая на парламентских слушаниях, посвященных европейской интеграции Армении.

По ее словам, для достижения результата необходимо пройти долгий путь, провести тяжелую и требующую дополнительных ресурсов работу. Но эта работа в конечном итоге приведет к устойчивому развитию страны. На пути к этой цели Армения должна осуществить несколько шагов, чтобы этот путь оказался успешным.

Маргарян, указав на ведущую против Армении войну, которая носит гибридный характер, отметила необходимость борьбы с гибридными войнами, при которых все действия производятся одновременно. Шаги Еревана в этом направлении также должны быть гибридными. И в этом контексте, вопрос о вступлении Армении в Европейский Союз также необходимо рассматривать в контексте гибридных действий. Для этого Ереван должен начать процесс выхода из ОДКБ, но если этот выход будет обосновываться вопросом о внеблоковом статусе республики, то прежде чем пойти на этот шаг, следует более чем долгое время подумать. “Покинув ОДКБ и провозгласив внеблоковый статус, Армения закроет двери для вступления в другие военно-политические блоки. В этом плане вопрос европейской интеграции станет удобной возможностью для достижения поставленной цели, что позволит управлять рисками, которые могут возникнуть из-за действий соседних стран, и теми озабоченностями, которые могут возникнуть у нашего стратегического союзника - Ирана”, - отметила политолог.

Она также указала на отношения с Россией, с которой очень важно провести инвентаризацию договорно-правовой базы, чтобы оценить те направления сотрудничества, которые работают, а которые нет. “Если то, что не работает, но можно задействовать, необходимо пойти на этот шаг, а если в любом случае что-то не работает, важно искать других партнеров”, - отметила Маргарян, призвав всех набраться терпения, поскольку дорога в ЕС не будет легкой, но при грамотной политике все риски на пути европейской интеграции станут управляемыми.