Arminfo.info



 Четверг, 4 Апреля 2024 14:33
Марианна Мкртчян

Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась

Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась

АрмИнфо. Цель встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе - оказать поддержку Армении и объединить усилия ЕС и США в этом вопросе. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в РА Оливье Декотиньи.

Дипломат напомнил, что о возможности организации такой встречи говорила еще в октябре пошлого года в Бордо президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а затем и говорилось и на саммите в Гранаде.

"Цель данной встречи также напомнить вам о решениях, которые были приняты в то время, когда Армения сталкивалась с потоком свыше 100 000  насильственно депортированных беженцев из Нагорного Карабаха, и когда проблемы с приемом беженцев по-прежнему существенны для страны", - отметил дипломат.

На просьбу "раскрыть скобки", и рассказать о какой же помощи идет речь, посол заметил, что встреча организуется Еврокомиссией совместно с США, а Франция лишь ее участник.

"Полагаю, что на встрече не будут обсуждаться вопросы безопасности. Что касается вопросов безопасности, Франция берет на себя ответственность в отношении Армении. В последние месяцы мы начали сотрудничество с Арменией в области обороны, которое развивается. Глава Минобороны Армении посетил Париж, глава Вооруженных сил Франции, в свою очередь, посетил Ереван, во время визитов мы стали свидетелями определенных конкретных результатов, в сфере предоставления оборудования и проведения переподготовки кадров, которые уже ведутся в интересах армянской армии", - сказал он.

Отвечая на замечание о том, что Азербайджан и Россия уже критикуют предстоящую 5 апреля встречу, посол Франции выразил недоумение тем, как помощь стране, которая сталкивается с гуманитарным кризисом и сталкивается с территориальными угрозами, может нанести ущерб территориальной безопасности.

"Мне непонятна подобная обеспокоенность. Как помощь Армении может быть направлена против России, я не понимаю этой логики", - вопрошал посол.

На замечание ведущего, что Россия это аргументирует тем, что Запад пытается выдавить Москвы с Южного Кавказа руками Армении, и данная встреча также выстроена в этом русле, Декотиньи отметил, что по его наблюдениям, в последние годы, когда Ереван нуждался в помощи, Москва не была на нужно месте. По его словам, а Запад подоспел на помощь, и помогает посредством разных структур и организаций, что можно лишь позитивно расценивать.

На замечание ведущего, что в Москве уверены, что увеличение вовлеченности Запада в дела региона лишь усилит напряженности, французский дипломат еще раз обратил внимание, что ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь РА, когда она в этом нуждалась.

Он также добавил, что миротворцы России, которая выступала гарантом прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, - не предприняли никаких действий, когда Азербайджан инициировал агрессию против Арцаха в сентябре 2023 года.

"Они вывели свои силы из казарм лишь для обезоруживания властей Арцаха, после подписания документа о прекращении огня. Таким образом, если кто-то и не содействует безопасности Армении, то это Россия", - заверил он.

При этом Декотиньи с иронией ответил на обвинения официального представителям МИД России Марии Захаровой о том, что вся ответственность за исход населения Арцаха лежит на ЕС и НАТО, которые вынудили Армению признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, и даже словом не обмолвились о правах и безопасности арцахцев: "Россия впервые подчиняется воле Европы или Запада. Удивительно, если Захарова сказала такое, пусть скажет и следующее: гарантом обеспечения режима прекращения огня была Россия и когда этот режим был нарушен азербайджанской стороной, русские не выполнили свои обязательства гаранта. И силы, которые должны были обеспечивать этот мир были российские. А что касается беженцев, то они покинули Арцах после 9-месячной блокады и жестокой атаки", - напомнил дипломат. По его словам, не европейцы организовывали эту блокаду и не европейцы осуществили это жестокое нападение.

На уточнение, действительно ли между Западом и Ираном есть консенсус по вопросу территориальной целостности Армении, Декотиньи напомнил, что он говорил о наличии множества разногласий между Парижем и Тегераном, но существует и единство, которое заключается в общей обеспокоенности по части суверенитета и территориальной целостности РА. Он добавил, что Иран многократно подтверждал свою поддержку территориальной целостности Армении и вырожал обеспокоенность протекающими процессами. "Но, эту озабоченность должны разделить и другие страны ООН, т.к. это прописано в Хартии ООН", - выразил убеждение Декотиньи.

Вместе с тем, французский дипломат также ушел от прямого ответа, что предпримет Запад в случае азербайджанской агрессии в отношении Армении, не ограничится ли он лишь заявлениями об обеспокоенности. Посол напомнил, что Запад - это достаточно большое число государств, и он представляет Францию, а не коллективный Запад. "Что касается Франции, то она в рамках своих возможностей готова оказать содействие Армении в защите собственного гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности. Другими словами, не ждать нового военного эпизода, чтобы оказать помощь Армении", - сказал он, напомнив о начавшемся взаимодействии между двумя странами в оборонной сфере.

В этом ключе Декотиньи добавил, что Франция - первая страна НАТО, которая начала поставку оборудования Армении - стране-члену ОДКБ. "Сотрудничество также включает переквалификацию военных и помощь французских инструкторов по обучению в Армении и во Франции", - сказал посол Франции.

Касаясь критики в адрес поставляемого Францией вооружения Армении, Декотиньи выразил убеждение, что если бы поставляемое французское оружие не имело боевого предназначения, Азербайджан всякий раз не выдвигал бы претензии.

"Это оружие имеет оборонительное значение и хорошо зарекомендовало себя на рынке и не нуждается в дополнительных подтверждениях качества", - резюмировал дипломат.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом ТаджикистанаВ Душанбе состоялись переговоры Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Таджикистана
Депутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это основанийДепутат: Армен Ашотян уже 10 месяцев в тюрьме без каких-либо на это оснований
Зам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалогаЗам главы МИД РА: Заявления определенных представителей РФ никоим образом не содействуют формированию среды для диалога
Ереван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерамЕреван: Вовлеченность и вклад Франции в процесс установления мира на Южном Кавказе известны всем партнерам
Чавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса АрмениюЧавушоглу: Некоторые страны во главе с Францией сбивают с курса Армению
Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом Пашинян выразил надежду на продолжение сотрудничества с фондом "Измирлян"
Герасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановкиГерасимов: Сегодняшняя встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки
Сати Cпивакова - посол доброй воли фонда Сати Cпивакова - посол доброй воли фонда "Город улыбок"
МИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные картыМИД Турции призывает Армению передать Азербайджану точные минные карты
Не следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политологНе следует воспринимать всерьез политику в качестве статичного явления - политолог
Посол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нетПосол Франции: Власти Армении должны решить, хотят ли они стать кандидатом на вступление в ЕС или нет
То, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломатТо, что сегодня происходит в Армении, не имеет никакого отношения к европейской интеграции - дипломат
Посол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждаласьПосол Франции: Ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь Армении, когда она в этом нуждалась
Пашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитаниемПашинян: государство должно иметь право забрать ребенка из семьи и самому заняться его воспитанием
Василис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношенийВасилис Марагос: Армения и ЕС ведут работу над разработкой новой повестки отношений
Андрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на времяАндрей Макаревич: Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время
Депутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евроДепутат: из общей суммы содействия Армении со стороны ЕС на общую сумму в 2,6 млрд евро уже выделено 550 млн евро
Посольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник РоссииПосольство РФ: Азербайджан - важный стратегический партнёр, добрый сосед и надёжный союзник России
Институт Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклавИнститут Лемкина: Передача Азербайджану сел в Тавуше превратит Армению в анклав
"Союз добровольцев Еркрапа" получит из госказны 234,6 млн драмов
На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция На 55-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция "Предотвращение геноцида"
Иерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселенияИерусалимский Патриархат ААЦ требует от правительства Израиля разъяснений относительно незаконного начатого полицией выселения
Блинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армянБлинкен призвал Алиева освободить удерживаемых в Баку армян
Посольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решениемПосольство РФ: возвращение к прямому диалогу Москвы и Еревана является единственным разумным решением
Tатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала ИерусалимаTатоян: международная команда юристов продолжает защищать интересы армянского квартала Иерусалима
Перед зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних  деревьевПеред зданием мэрии Еревана проходит акция активистов, протестующих против вырубок в столице многолетних  деревьев
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала  Израильская полиция вновь пытается захватить территорию армянского квартала  "Коровий сад" в Иерусалиме
Из оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переездИз оккупированного Арцаха в Армению переехало еще два человека: МККК обеспечил их переезд
Москва: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путемМосква: Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем
В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.В приоритете туркмено-армянское вузовское сотрудничество.
В штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея ПараджановаВ штаб-квартире ЮНЕСКО проходят юбилейные мероприятия к 100-летию Сергея Параджанова
Оппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режимОппозиционер: в Армении нет власти, есть антигосударственный режим
Депутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижениюДепутат НС РА: Азербайджан не стремится к миру и пытается подорвать усилия по его достижению
Опрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государстваОпрос: Россия продолжает терять позиции дружественного для Армении государства
Захарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТОЗахарова: Миссия ЕС в Армении, по сути, превращается в миссию НАТО
Опрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой ПашинянаОпрос: Большинство респондентов в Армении против сдачи армянских сёл Азербайджану и не довольны работой Пашиняна
Армения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии ЗахаровойАрмения никогда ранее не обладала столь высоким уровнем субъектности, как сейчас - депутат НС ответил Марии Захаровой
Захарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТОЗахарова: Сдача сел в Тавуше односторонняя инициатива властей Армении, продиктованная НАТО
Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг АрменииГлава МИД Франции и госсекретарь США обсудили ситуацию вокруг Армении
Пашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильногоПашинян: Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного
Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?Захарова: Почему власти Армении сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию с находящимся в тупике ЕС?
С 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музеяС 21 сентября в Музее истории будут экспонировать бронзовый бюст богини Анаит из коллекции Британского музея
Вардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждаетсяВардан Мкртчян: Решение правительства не обсуждается
4.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 40904.017.648 драмов организации Мой лес Армения: Апрельский бенефициар Силы одного драма - фонд 4090
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной АзииВ МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором МОМ по Центральной Азии
Пашинян уволил генсека Минфина РАПашинян уволил генсека Минфина РА
В турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой БогородицыВ турецком Сивасе выставлена на продажу Армянская церковь Пресвятой Богородицы
Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс ПетельАрмения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан - Анн-Лоранс Петель
Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленностиАзербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности
Сати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбыСати Спивакова: Гастроли в Армении - это виток судьбы
Оганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мираОганян об апрельской войне 2016 года: За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления врага и вновь заставила просить мира
Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках законаАртак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона
Замспецпредставителя США по Ирану совершил турне по странам Южного Кавказа: Цель визита - антииранские санкцииЗамспецпредставителя США по Ирану совершил турне по странам Южного Кавказа: Цель визита - антииранские санкции
В Армении растет число подтвержденных случаев заболеваемости аутизмом - данные МинздраваВ Армении растет число подтвержденных случаев заболеваемости аутизмом - данные Минздрава
Олимпийский чемпион Алексей Урманов проводит спортивные сборы в Ереванской школе фигурного катания и хоккеяОлимпийский чемпион Алексей Урманов проводит спортивные сборы в Ереванской школе фигурного катания и хоккея
В Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НСВ Армении наблюдается полная деградация системы ценностей - депутат НС
В Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежищеВ Армении будет усилен контроль со стороны общественных организаций за условиями проживания лиц, получивших убежище
Совбез ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в СирииСовбез ООН проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии
Читать больше



Эксперты
Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флагАрмянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
Профессор: Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Читать больше
Комментируемые
Пашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая силаПашинян сравнил путь Иисуса Христа с трудностями, с которыми столкнулась его политическая сила
Российский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делахРоссийский сенатор: Сегодняшняя политика армянских властей может нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах
Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитикАрмении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - ПашинянАрмения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
МИД РФ: Москва прошла МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в КарабахеПашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решенийЭкс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалияхСоюзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"




Вице-премьеры Армении и Казахстана подчеркнули важность предстоящего визита Касым- Жомарта Токаева в РАВице-премьеры Армении и Казахстана подчеркнули важность предстоящего визита Касым- Жомарта Токаева в РА