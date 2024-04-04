Четверг, 4 Апреля 2024 14:33

АрмИнфо. Цель встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе - оказать поддержку Армении и объединить усилия ЕС и США в этом вопросе. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил посол Франции в РА Оливье Декотиньи.

Дипломат напомнил, что о возможности организации такой встречи говорила еще в октябре пошлого года в Бордо президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а затем и говорилось и на саммите в Гранаде.

"Цель данной встречи также напомнить вам о решениях, которые были приняты в то время, когда Армения сталкивалась с потоком свыше 100 000 насильственно депортированных беженцев из Нагорного Карабаха, и когда проблемы с приемом беженцев по-прежнему существенны для страны", - отметил дипломат.

На просьбу "раскрыть скобки", и рассказать о какой же помощи идет речь, посол заметил, что встреча организуется Еврокомиссией совместно с США, а Франция лишь ее участник.

"Полагаю, что на встрече не будут обсуждаться вопросы безопасности. Что касается вопросов безопасности, Франция берет на себя ответственность в отношении Армении. В последние месяцы мы начали сотрудничество с Арменией в области обороны, которое развивается. Глава Минобороны Армении посетил Париж, глава Вооруженных сил Франции, в свою очередь, посетил Ереван, во время визитов мы стали свидетелями определенных конкретных результатов, в сфере предоставления оборудования и проведения переподготовки кадров, которые уже ведутся в интересах армянской армии", - сказал он.

Отвечая на замечание о том, что Азербайджан и Россия уже критикуют предстоящую 5 апреля встречу, посол Франции выразил недоумение тем, как помощь стране, которая сталкивается с гуманитарным кризисом и сталкивается с территориальными угрозами, может нанести ущерб территориальной безопасности.

"Мне непонятна подобная обеспокоенность. Как помощь Армении может быть направлена против России, я не понимаю этой логики", - вопрошал посол.

На замечание ведущего, что Россия это аргументирует тем, что Запад пытается выдавить Москвы с Южного Кавказа руками Армении, и данная встреча также выстроена в этом русле, Декотиньи отметил, что по его наблюдениям, в последние годы, когда Ереван нуждался в помощи, Москва не была на нужно месте. По его словам, а Запад подоспел на помощь, и помогает посредством разных структур и организаций, что можно лишь позитивно расценивать.

На замечание ведущего, что в Москве уверены, что увеличение вовлеченности Запада в дела региона лишь усилит напряженности, французский дипломат еще раз обратил внимание, что ни Россия, ни ОДКБ не пришли на помощь РА, когда она в этом нуждалась.

Он также добавил, что миротворцы России, которая выступала гарантом прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, - не предприняли никаких действий, когда Азербайджан инициировал агрессию против Арцаха в сентябре 2023 года.

"Они вывели свои силы из казарм лишь для обезоруживания властей Арцаха, после подписания документа о прекращении огня. Таким образом, если кто-то и не содействует безопасности Армении, то это Россия", - заверил он.

При этом Декотиньи с иронией ответил на обвинения официального представителям МИД России Марии Захаровой о том, что вся ответственность за исход населения Арцаха лежит на ЕС и НАТО, которые вынудили Армению признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, и даже словом не обмолвились о правах и безопасности арцахцев: "Россия впервые подчиняется воле Европы или Запада. Удивительно, если Захарова сказала такое, пусть скажет и следующее: гарантом обеспечения режима прекращения огня была Россия и когда этот режим был нарушен азербайджанской стороной, русские не выполнили свои обязательства гаранта. И силы, которые должны были обеспечивать этот мир были российские. А что касается беженцев, то они покинули Арцах после 9-месячной блокады и жестокой атаки", - напомнил дипломат. По его словам, не европейцы организовывали эту блокаду и не европейцы осуществили это жестокое нападение.

На уточнение, действительно ли между Западом и Ираном есть консенсус по вопросу территориальной целостности Армении, Декотиньи напомнил, что он говорил о наличии множества разногласий между Парижем и Тегераном, но существует и единство, которое заключается в общей обеспокоенности по части суверенитета и территориальной целостности РА. Он добавил, что Иран многократно подтверждал свою поддержку территориальной целостности Армении и вырожал обеспокоенность протекающими процессами. "Но, эту озабоченность должны разделить и другие страны ООН, т.к. это прописано в Хартии ООН", - выразил убеждение Декотиньи.

Вместе с тем, французский дипломат также ушел от прямого ответа, что предпримет Запад в случае азербайджанской агрессии в отношении Армении, не ограничится ли он лишь заявлениями об обеспокоенности. Посол напомнил, что Запад - это достаточно большое число государств, и он представляет Францию, а не коллективный Запад. "Что касается Франции, то она в рамках своих возможностей готова оказать содействие Армении в защите собственного гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности. Другими словами, не ждать нового военного эпизода, чтобы оказать помощь Армении", - сказал он, напомнив о начавшемся взаимодействии между двумя странами в оборонной сфере.

В этом ключе Декотиньи добавил, что Франция - первая страна НАТО, которая начала поставку оборудования Армении - стране-члену ОДКБ. "Сотрудничество также включает переквалификацию военных и помощь французских инструкторов по обучению в Армении и во Франции", - сказал посол Франции.

Касаясь критики в адрес поставляемого Францией вооружения Армении, Декотиньи выразил убеждение, что если бы поставляемое французское оружие не имело боевого предназначения, Азербайджан всякий раз не выдвигал бы претензии.

"Это оружие имеет оборонительное значение и хорошо зарекомендовало себя на рынке и не нуждается в дополнительных подтверждениях качества", - резюмировал дипломат.