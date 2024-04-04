Четверг, 4 Апреля 2024 14:21

АрмИнфо. Легендарная группа <Машина времени> после длительной <музыкальной паузы> вновь встретится с ереванским зрителем. Концерт состоится 13 апреля в СКК им. Карена Демирчяна. В преддверии столь долгожданного события для армии армянских поклонников группы и просто ценителей хорошей музыки корреспонденту АрмИнфо удалось направить несколько вопросов бессменному лидеру <Машины времени> Андрею Макаревичу.

Столь долгий <перерыв> с концертами в Армении музыкант объяснил следующим образом: <Мы приезжаем туда, куда нас приглашают. Организация такого концерта - сложное дело. Но сейчас всё совпало: мы выступим в день рождения Саши Кутикова, он же Международный день рок-н-ролла>.

Примечательно, что в концертной программе прозвучат песни разных лет

- от старинных до последних, которых, как отметил Андрей Макаревич, ереванская публика ещё ни разу живьём не слышала.

- Андрей Вадимович, каждый концерт и каждая страна - это, наверное, отдельная история для Вашей группы. Как считаете, какой может получиться Ваша история с Арменией?

- А вот и посмотрим. Мы в Армении далеко не в первый раз - но перерыв был очень большой, а сейчас именно с Еревана начинается юбилейный тур в честь 55- летия <Машины>, так что посмотрим вместе!

- А что для Вас представляет Армения в музыкальном смысле, или же что Вам близко в армянском музыкальном искусстве?

- Обожаю Шарля Азнавура. А за последними музыкальными явлениями в Армении, честно говоря, мало следил.

- Как считаете, насколько изменилась и изменилась ли вообще группа за последнее десятилетие? Или <Машина> не сворачивала со своей <дороги> с самого старта? И в этой связи интересно насколько изменился сам зритель?

- Мы все меняемся каждый день, даже никуда не сворачивая. Потому что мир меняется. И часто, увы, не в лучшую сторону.

- Да: сейчас мы живем в страшное время - в разных точках мира гибнут люди, и нет уверенности в завтрашнем дне. Насколько помню, в рамках участия в фестивале <Стармус> в Ереване (сентябрь 2022г. - ред.) Вы говорил о том, что музыка ранее меняла сознание людей. А что сегодня произошло с музыкой? Она не способна влиять на сознание людей, которые, к примеру, принимают решения государственного уровня, или же что-то произошло с людьми?

- На людей государственного уровня музыка, по-моему, никогда и не влияла. А вообще она утратила мессианскую силу 60х-70х. Надеюсь, не до конца.

- А в чем тогда, на Ваш взгляд, сила музыки, в том числе в такое сложное время?

- Настоящая музыка делает людей лучше, пусть на время. Не надо только переоценивать её силу.

- Очевидно, что миру сейчас не хватает мира, а чего не хватает сегодня музыкальному миру?

-Новых открытий. Потому что коммерческий подход их не предполагает.

- И в завершение, хотелось бы спросить - найдем ли мы в свете происходящего все же "место, где свет"?

- Рано или поздно. Надеюсь.