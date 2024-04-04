Четверг, 4 Апреля 2024 14:05

АрмИнфо. Учитывая эскалацию геноцидной риторики Азербайджана, территориальные требования и недавние нападения на Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении, Институт Лемкина выпускает еще одно предупреждение с красным флагом для Азербайджана.

В Институте подчеркивают, что теперь, угроза геноцида распространилась и на суверенную территорию самой Республики Армения. "Азербайджан следует стратегии постепенной оккупации суверенной территории Армении. В настоящее время он пытается получить контроль над еще "восемью селами, находящимися под армянской оккупацией" в Тавушской области, и отвергает аргументы Армении, называя их простыми "политическими манипуляциями". Его целью является контроль над всем Армянским государством и объединение материковой части Азербайджана с Турцией, которая рассматривает Азербайджан как часть обширной тюркской нации", - говорится в заявлении.

При этом в Институте считают, что Азербайджан, захватывая стратегические высоты на всей территории Армении, моделирует свою политику по образцу израильских поселений в Палестине. "Опасность для Армении стала серьезной, что требует немедленного и скоординированного внимания со стороны международного сообщества. Крайне необходимы срочные действия, чтобы предотвратить еще один случай территориальной оккупации и геноцида, подобный тому, что произошел в Арцахе всего шесть месяцев назад.

Территориальные претензии Азербайджана в Тавушской области и нежелание добиться справедливого разрешения территориального спора в сочетании с неопределенностью, связанной с демаркацией границы и продолжающейся оккупацией суверенной территории Армении, вызывают большую тревогу.

Вызывает тревогу то, что 2 апреля мы стали свидетелями военной эскалации как в селах Тех и Кут. Институт Лемкина по-прежнему глубоко обеспокоен скрытым геноцидом, разворачивающимся в результате продвижения территориальных претензий Азербайджана, навязываемых посредством продолжающегося военного конфликта. Ситуация в тавушских селах служит яркой иллюстрацией таких территориальных претензий. Однако эти утверждения и претензии выдвигаются и сохраняются без прозрачных карт и юридического обоснования", - говорится в заявлении. При этом в подчеркивается, что эксклавы/анклавы, о которых идет речь, возникли в 1940-х годах в Советское время, но правовая основа для их передачи из Армении в Азербайджан остается неясной, хотя решения, принятые в Москве, и устные обоснования существуют.

Также отмечается, что территориальные обмены тогда происходили без четкого регулирования, зачастую по усмотрению местных партийных лидеров, а не руководства республики. В Институте также напомнили о том, что Азербайджан оккупировал ряд армянских территорий, и территориальные претензии не могут быть односторонними.

"Важно отметить, что села Тавуша расположены по обе стороны главной дороги между Ереваном и границей с Грузией и находятся в непосредственной близости от главной торговой артерии, которая связывает торговлю с Грузией на севере и Ираном на юге. В случае нарушения работы этих дорог поиск альтернативных маршрутов окажется затруднительным из-за пересеченной и гористой местности Армении. Если Азербайджан захватит важнейшие армянские коммуникационные артерии, Армения рискует оказаться отрезанной от важной армяно-грузинской магистрали и газопровода Север-Юг. Газопровод Север-Юг, или газопровод Северный Кавказ-Закавказье, проходит от Моздока (Россия) через Тбилиси (Грузия) до Еревана (Армения) и снабжает Республику Армения природным газом. Поскольку Армения не обладает значительными энергетическими ресурсами, она сильно зависит от энергии, поступающей из России по этому трубопроводу. Любое потенциальное перемещение азербайджанских позиций ближе к дороге создало бы существенную угрозу безопасности и стабильности жизненно важных энергопоставок и торговых сетей Армении.

Помимо жизненно важных коммуникаций, эти четыре села также играют решающую роль в стратегической оборонительной позиции Армении. В настоящее время Армения удерживает стратегические высоты и хорошо развитые оборонительные линии вдоль этой части границы. Тавуш выделяется как единственный регион с превосходной оборонительной позицией над Азербайджаном по сравнению с другими приграничными районами, что может объяснить сильное желание Азербайджана получить эти деревни, что потенциально облегчит завоевание всей страны", - подчеркнули в Институте Лемкина.

Авторы анализа отмечают, что в случае размещения азербайджанских военных вдоль пяти участков трассы Ереван-Тбилиси сделает невозможным содержание межгосударственной дороги, нарушит важнейшие коммуникационные связи между Арменией и Грузией, поставив под угрозу безопасность газопровода и экспортных маршрутов.

"По сути, Армения станет настоящим анклавом, окруженным Азербайджаном, что поставит под угрозу его территориальную целостность и безопасность. Утрата контроля над этими селами будет иметь пагубные последствия не только с учетом травмы непризнанного и повторяющегося геноцида, но и стратегически, поскольку она поставит Армению в опасное оборонительное положение. Это представляет собой экзистенциальную угрозу для армян, живущих вблизи границы, и потенциально угрожает дальнейшей экспансии в другие регионы Армении", уверены в Институте.

"Азербайджан отстаивает свои территориальные претензии посредством постоянной угрозы военной агрессии, поднимая красные флаги постепенного и скрытого геноцида против Армении. Азербайджан не предоставил никаких гарантий относительно безопасности армян в деревнях, на которые он претендует. Более того, ее риторика носит тревожно арменофобский характер и характеризуется явными намерениями геноцида, о чем свидетельствуют утверждения Алиева о том, что Армения должна прекратить свое существование. Поскольку Азербайджан продвигает свою экспансионистскую программу, Институт подчеркивает острую необходимость международного внимания и вмешательства. Мы должны подчеркнуть, что такие режимы геноцида не остановятся без мощного сопротивления со стороны международного сообщества. Западные державы должны поддержать Армению в укреплении ее суверенных границ и дипломатических позиций в регионе. Это включает в себя настаивание на контроле Армении над любыми коридорами через ее территорию и введение санкций против режима Алиева.

Соединенные Штаты, в частности, должны отменить действие статьи 907 Закона о поддержке свободы (1992 г.) и привлечь Азербайджан к ответственности за свои действия.

Более того, мировые лидеры должны признать свою роль в дестабилизации региональной безопасности и теперь должны оказать давление на Турцию и Азербайджан, чтобы они стремились к подлинному миру. Международное сообщество не может позволить себе игнорировать или узаконивать геноцид как решение конфликтов, увековеченных такими режимами, как в Азербайджане. Бездействие рискует подорвать основанный на правилах порядок, установленный после Холокоста, и может открыть новую эру геноцида с разрушительными последствиями во всем мире", - резюмировали в Институте.