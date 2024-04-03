Среда, 3 Апреля 2024 15:40

АрмИнфо.В Армении нет власти, есть антинациональный, антигосударственный, антинародный режим. Об этом 3 апреля журналистам заявил член правления ранее правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

По его словам, нынешняя власть не имеют ничего общего с демократией. "В Армении есть власть одного человека, и если этот человек скажет, к примеру, что Армен Ашотян является пророком, то все без исключения признают его ангелом, если же это лицо обвинит Ашотяна во всех смертных грехах, все подхватят эти обвинения", - сказал политик.

Он отметил, что, к счастью, армянское общество начинает приходить в себя, и большинство уже признают, что в стране имеются политические заключенные, среди которых, помимо Ашотяна, также фигурируют Мамикон Асланян, Нарек Малян, Вазген Сагателян и другие.

Шармазанов заметил, что нынешний премьер- министр РА Никол Пашинян, придя к власти, принес на голову армянского народа две войны и обезлюдивание Арцаха. Армянское общество является свидетелем этих событий, оно не оторвано от реальности. Граждане страны разочаровались в Пашиняне, и по этому вопросу консенсус очевиден. "Я убежден в том, что подавляющее большинство граждан страны уже выражает опасение тем, что режим Пашиняна крайне опасен для здоровья каждого из них. По этой причине на новом этапе необходима консолидация сил с государственным мышлением в целях объединения общества вокруг этой идеи. Получится, будет хорошо, не получится, будет очень плохо", - констатировал политик.

Отметим, что сегодня в Антикоррупционном суде РА продолжаются судебные разбирательства по делу экс- министра образования и науки, заместителя председателя РПА Армена Ашотяна, который был арестован 16 июня 2023 года сроком на два месяца. С тех пор мера пресечения периодически продлевается. Ашотян, как и бывший ректор Ереванского государственного медицинского университета Микаэл Нариманян, обвиняются в присвоении имущества вуза в размере примерно $100 тыс.