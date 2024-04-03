Среда, 3 Апреля 2024 15:35

АрмИнфо. Большинство респондентов уверены, что действующая власть в Армении не способна заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых для Республики условиях. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "AntiPuzzle".

На вопрос, по вашему мнению, смогут ли нынешние власти РА заключить мирный договор с Азербайджаном на приемлемых условиях, отвечающих интересам Армении, лишь 8.7% респондентов ответили однозначно утвердительно, 18.2% сказали, что скорее смогу, 18.2% - скорее нет, 48.8% - подчеркнули, что однозначно не смогут, еще 6.2% затруднились сказать.

Примечательно, что в марте 2023 года в целом 59.9% опрошенных так думали, против 67% в текущем году. Тогда же 11 % затруднились дать ответ. При этом аерили в том, что власть в Армении способна достичь мира в выгодных для страны условиях 29.1% опрошенных против 26.9% сегодня.

При этом преобладающее большинство респондентов высказались против предложения премьер-министра Армении сдать 4 армянских села Тавушской области Азербайджану. Однозначно неприемлемым данное решение премьера Армении назвали 79.7% респондентов, еще 7.8% скорее неприемлемым, поддержали его лишь 2.9%, еще 6% считают это скорее приемлемым, а 3.6% вовсе затруднились ответить.

При этом более половины респондентов негативно оценили работу премьера Армении. 47.1% - оценили негативно его работу, 19.9% - скорее негативно, 17.% - скорее позитивно, и лишь 8% довольны работой Пашиняна. 7.9% - затруднились ответить.

Если сравнивать с показателями марта 2023 года, то в целом тогда работой Пашиняна были довольны 40.7% против 25.1% в текущем году. А недовольны были 46.6% против 67% в текущем году. В прошлом году ответ на данный вопрос затруднились дать 12.6% опрошенных.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 27 марта по 29 марта этого года, объем выборки составил 1101, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.