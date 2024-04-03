Среда, 3 Апреля 2024 10:51

АрмИнфо. Ереван в своих отношениях с Москвой не сделал ничего неправильного. Об этом заявил премьер Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии <Гражданский договор>.

Отрывок видео со встречи был опубликован на его странице в Facebook.

<В наших отношениях с Российской Федерацией мы не сделали ничего неправильного, наши партнеры не могут указать на что-либо и сказать, что <у вас здесь были такие-то обязательства, и вы эти обязательства не выполнили>.

Мы можем указать, и мы указываем. Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем содержательного ответа на эти легитимные вопросы. И пока этот ответ не прозвучал, что бы ни говорилось, этот вопрос решен не будет>, - сказал Никол Пашинян.