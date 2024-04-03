Среда, 3 Апреля 2024 10:45

АрмИнфо.Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призналась, что ее удивляет преклонение армянского руководства перед порядками и ценностями Европейского союза (ЕС). Дипломат прокомментировала ситуацию в ходе интервью для телеканала "Звезда".

"Я видела подводку к нашей сегодняшней беседе и видела цитату одного из представителей официальных структур Армении, который сказал, что Армения является носителем европейских демократических и каких-то там ценностей. Вы знаете, что меня поражает? А почему представители нынешних властей в Ереване так демпингуют? Почему они сравнивают древнейшую армянскую цивилизацию - с культурой, историей, государственностью, которая была, извините, задолго до европейской демократии, - с нынешним действительно находящимся в тупике Европейским союзом? А именно об этом они говорят, когда приводят слова о европейской демократии", - отметила она, добавив, что многие сейчас наоборот народы сегодня гордятся своим древним происхождением.

По ее словам, Армения - это культура, это государственное устройство и это те основы государственности, которые корнями уходят в тысячелетия.

"И вот найти себе образчик, о котором уже на Западе никто и не говорит всерьез", - отметила российский дипломат. В этом ключе она напомнила одно из высказываний бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая "послала Европейский союз, пытаясь сформулировать, что, наверное, не могла сформулировать цензурными словами".

"Смысл был в том, что это абсолютно аморфная, безвольная, разрушающаяся конструкция. Сейчас положение ЕС видно в полной мере с учетом политических, экономических, общественных и правовых показателей. Это все не едет, это все разваливается.

И теперь, представитель древнейшей цивилизации с тысячелетней историей, как будто ему показали зеркальце в обмен на алмаз, рубин или изумруд, просит соотносить себя с находящимся в кризисе сообществом. Европейскому Союзу Армения, что ли, должна что- то доказывать?", - заметила представитель МИД России.

По ее словам, весь мир смотрит на Евросоюз как на рушащуюся конструкцию, которая себя не оправдала, потому что утратила суверенитет. "Именно этого и хотят западные кураторы от Армении - утраты собственного суверенитета, ничего больше", - сказала она.

При этом она добавила, что западные страны проводили такие эксперименты с многими государствами. Например, они очень много обещали Сербии: инвестиции, поддержку экономики, но ничего из этого сделано не было.

По ее словам, коллективный Запад пытается получить полное влияние над Арменией.

В конце марта спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является самым желанным вариантом развития событий для республики. Как он сказал, для этого Ереван должен "многое привести в соответствие с европейскими стандартами". На днях и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил намерение Еревана и далее двигаться в направлении ЕС.