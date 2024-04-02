Вторник, 2 Апреля 2024 18:09

АрмИнфо.Под совместным председательством вице- премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина в формате видеоконференции состоялось 10-е заседание армяно-казахской межправительственной комиссий по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул ключевую роль межправительственной комиссии в продвижении широкого спектра вопросов двусторонней повестки дня, а также в раскрытии новых перспективных направлений.

<Наша цель - сделать армяно-казахское сотрудничество еще более динамичным, эффективным и взаимовыгодным, в интересах наших стран и граждан. Мы намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество, стимулировать инвестиции и обеспечивать их защиту, развивать инфраструктурные связи и торговлю>, - отметил Григорян.

Коснувшись важности развития транспортной и логистической инфраструктуры, вице- премьер РА отметил роль крупного инфраструктурного проекта <Перекресток мира' для региона, который предполагает создание и модернизацию ряда транспортных инфраструктур.

В контексте развития двусторонних отношений была также подчеркнута важность запланированного на ближайшее время официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Армения.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на пресс-службу Дипклуба <Астана> сообщало, что Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба. Об этом стало известно по итогам ереванской встречи бизнес-делегации Дипломатического клуба <Астана> с членами Союза промышленников и предпринимателей Армении. Согласно источнику, казахстанско- армянский бизнес-клуб будет содействовать реализации целей закрепленных в меморандуме о сотрудничестве, который был подписан в Ереване между Союзом промышленников и предпринимателей Армении и Дипломатическим клубом <Астана>. В частности, документ нацелен на дальнейшее укрепление экономических связей, расширение торговли, создание возможностей для кооперации в сфере инвестиций, IT и других отраслях, представляющих взаимный интерес. Кроме этого, в рамках встречи президент ДК <Астана> Кайырболат Сахметов предложил провести еще один двусторонний бизнес-форум в этом году, но уже в Астане.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году достиг $100.5 млн, продемонстрировав за год рост в 2.4 раза. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.