Вторник, 2 Апреля 2024 17:46

АрмИнфо. Карен Саргсян освобожден от занимаемой должности генерального секретаря министерства финансов Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, премьер-министр Никол Пашинян подписал 2 апреля.

Отметим, что Саргсян был назначен на эту должность в сентябре 2022 года.