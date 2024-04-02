Вторник, 2 Апреля 2024 17:43

АрмИнфо.Армянская церковь Пресвятой Богородицы в турецкой провинции Сивас (Себастия) выставлена на продажу.

Как сообщает Ermeni haber со ссылкой на Аgos, после Геноцида армян 1915 года заброшенная церковь стала собственностью местной жительницы по имени Хатидже Акай, которая решив продать ее, обратилась в агентство недвижимости.

Агент по недвижимости в беседе с турецким информационным агентством "DHA" сообщил, что препятствий для продажи церкви нет: "Имеется право собственности и нет никаких препятствий для продажи. Церковь является заповедной зоной 1 категории и находится под охраной. С сегодняшнего дня мы выставили ее на продажу и хотим за нее 16 миллионов лир (около 500 000 долларов)".

Отметим, что церковь находится в селе Гойдан и была построена в 19 веке и в 2012 году получила статус заповедной зоны 1 категории.