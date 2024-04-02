Вторник, 2 Апреля 2024 17:41

АрмИнфо. Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер (Х) депутат Национального Собрания Франции, руководитель парламентской группы дружбы Франция - Армения НС Франции Анн-Лоранс Петель, реагируя на азербайджанскую дезинформацию о том, что якобы ВС Армении скапливают силы на границе.

Поделившись записью спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара по этому поводу, она в частности, написала: "Ссылаясь на данные миссии наблюдателей ЕС в Армении, Тойво Клаар четко заявил, что никаких необычных военных передвижений вдоль армяно-азербайджанской границы не наблюдается.

Верховный представитель Жозеп Боррель, вам необходимо срочно выступить от имени ЕС и подтвердить заявление вашего специального представителя: Армения не является агрессором и не планирует нападать на Азербайджан".

Как уже ранее писало АрмИнфо, азербайджанская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

С 30 марта противник тиражирует разного рода информацию о якобы стягивании армянской стороной сил на границе с Азербайджаном. А ночью вражеская сторона обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня, при этом обстреляла позиции армянской армии на двух участках.