Вторник, 2 Апреля 2024 16:59

АрмИнфо.Азербайджан и Турция подпишут меморандумы в сфере оборонной промышленности. Об этом было объявлено на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с турецкой делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Халуком Гёргюном.

Согласно азербайджанским СМИ, Халук Гёргюн проинформировал Алиева о запланированном подписании между компаниями, входящими в состав турецкой делегации, и компаниями оборонной промышленности Азербайджана меморандумов о взаимопонимании о совместной деятельности по нескольким направлениям.

В состав турецкой делегации вошли гендиректор компании "ASELSAN" Ахмет Акйол, гендиректор компании "ASFAT" Бехчет Караташ, гендиректор компании "HAVELSAN" Мехмет Акиф Наджар, гендиректор компании "Машиностроение и химическая промышленность" Илхами Келеш, президент компании "REPKON Grup" Ибрахим Кюлекчи, гендиректор компании "ROKETSAN" Мурат Икинджи, гендиректор компании "Оборонные технологии и инжиниринг" Озгюр Гюлерйюз, гендиректор компании "Авиационная и космическая промышленность Турции - TUSAS" Темел Котил.