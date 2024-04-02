Вторник, 2 Апреля 2024 14:19

АрмИнфо.Апрельская война 2016 года была героической битвой. Об этом написал депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения", экс-министр обороны РА Сейран Оганян. Именно Оганян возглавлял ВС Армении в этот период.

"За 4 дня Армия обороны Арцаха разгромила фронт наступления противника на разных направлениях, провалила все его далеко идущие планы и вновь заставила врага просить мира - разумеется, под командованием военно-политического руководства Арцаха и при поддержке сплоченного многотысячного отряда добровольцев.

Вечная слава тем героям, которые от первой Арцахской войны до наших дней посвятили свою жизнь Родине.

И хотя сегодня законно созданная Республика Арцах полностью деарменизирована и сдана, а законно избранное народом Арцаха военно-политическое руководство находится в тюрьмах Азербайджана, и параллельно с этим правительство Армении пугает народ войной, у армян нет морального права отречься от родной земли", - отметил Оганян.

При этом он подчеркнул, что армянский народ не жаждет войны, но и не боится войны. "Армянскому народу не нужно правительство, которое его пугает. Только под руководством национальных сил мы можем бороться и жить, во имя армянских Арцаха и Армении", - резюмировал генерал.

Добавим, что сегодня в 8-ую годовщину апрельской войны 2016 года от имени третьего президента Армении Сержа Саргсяна был возложен венок к мемориалу воинов освободителей в военном пантеоне "Ереблур".

Напомним, что 8 лет назад в ночь на 2 апреля 2016 года ВС Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения.

В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.