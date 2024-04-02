Вторник, 2 Апреля 2024 13:30

АрмИнфо.Экс-омбудсмен Арцаха Артак Бегларян призвал правительство Армении действовать исключительно в рамках закона. Об этом он заявил 2 апреля в ходе пресс-конференции.

В частности, он рассказал, что все еще на активистов <Инициативы по удовлетворению потребностей жителей Арцаха> продолжают прямо или косвенно оказывать различного рода давление, как в виде разговоров, так и определенных действий. Бегларян отказался называть конкретные имена, лишь отметив, что это представители правительства Республики Армения.

<И это показывает, что они имеют различные поводы для беспокойства. Но мы заявляли, что будем работать исключительно в рамках закона, реализовывая свои права - юридические и индивидуальные. Поэтому призываю соответствующие органы правительства быть сдержанными и действовать в рамках закона РА>, - подчеркнул он. В свою очередь представитель <Инициативы по удовлетворению потребностей жителей Арцаха> Сона Амбарцумян рассказала, что в марте после митинга на площади Свободы в поддержку Арцаха была составлена петиция, в которой содержатся предложения правительству Армении, в том числе связанные с жилищным вопросом.

Сославшись на закон РА о петициях, активист отметила, что не позже чем через 5 рабочих дней последняя должна была быть опубликована или же возвращена. <Но, к моему сожалению, петиция так и осталась без ответа>, - сказала она.

Затем члены Инициативы, по словам Сонны Амбарцумян, обратились ко всем 3 фракциям Национального Собрания с предложением организовать парламентские обсуждения касаемо данного вопроса, однако по сей день никакого официального ответа от политических сил получено не было.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 102 тыс. граждан Арцаха. Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44-дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев.