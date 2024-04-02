Вторник, 2 Апреля 2024 11:55

АрмИнфо. Совбез ООН по запросу России 2 апреля проведет открытое заседание в связи с ударом Израиля по дипломатическому объекту Ирана в Сирии. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку 2 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее миссия Ирана в ООН назвала авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске трусливым террористическим актом и вопиющим нарушением Устава ООН, призвав Совет Безопасности всемирной организации осудить удар еврейского государства и принять меры.

Отметим, что 1 апреля стало известно, ВВС Израиля нанесли удар зданию консульства Ирана в Дамаске. Посол ИРИ в Сирии Хосейн Акбари сообщил, что жертвами обстрела могли стать иранские дипломаты и военные советники, находившиеся в здании. В результате атаки погиб бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди, а также его заместитель - генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро военных советников КСИР. Общее число жертв атаки, по последним данным, возросло до одиннадцати. Трое погибших - сирийцы, еще один - ливанец.

Добавим, что сегодня стало известно, что заместитель специального представителя США по вопросам Ирана Абрам Пейли посетил Азербайджан, где встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым, заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым, послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, а также с послом Израиля Джорджем Диком. На встречах обсуждались вопросы, связанные с регионом, Ираном, введение санкций.