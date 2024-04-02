Вторник, 2 Апреля 2024 10:45

АрмИнфо. Апрельская четырехдневная война 2016 года - вторая страница нашего героизма. Об этом написал директор общественной организации "Международный центр человеческого развития" Теван Погосян.

"Ребята, было тяжело, но вы справились. Вы справились и сохранили это. Вы сохранили и делегировали, что мы должны делать это снова и снова.

Спасибо вам, ребята, вашим павшим героям и живым патриотам. Наш вопрос - это задача поколений, и мы должны однажды вернуть свой долг Родине и вашим действиям", - написал Погосян.

Напомним, что 8 лет назад в ночь на 2 апреля 2016 года ВС Азербайджана совершили широкомасштабную военную агрессию в отношении Арцаха. Война сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права.

Апрельские военные действия стали самыми крупномасштабными после соглашения о прекращении огня от мая 1994 года. Во время боевых действий со 2 по 5 апреля отлично проявили себя все армянские воинские части, включая артиллеристов, танкистов и противотанковые подразделения.

В ходе интенсивных боев отряды Армии обороны Арцаха уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 ("Град"), 4 БМП и 1 инженерную установку.

Во время боевых действий на линии соприкосновения армянская сторона потеряла 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских, более 120 человек были ранены, еще 9 военнослужащих погибли после прекращения активных боевых действий, в период по 13 апреля, несколько - скончались позднее в госпиталях.

Исходя из данных Госдепа, представленных 16 мая в Вене в том же году, становится ясно, что помимо 81 потери с армянской стороны, погибло около 270 азербайджанцев. Вместе с тем, аналитики международной исследовательской группы Bellingcat оценивают потери Баку в 400-500 убитых солдат.