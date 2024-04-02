Вторник, 2 Апреля 2024 10:45

АрмИнфо.Госдеп предостерегает и продолжит предостерегать от риторики, которая может привести к эскалации и военным действиям на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Так на просьбу дать оценку попыткам Азербайджана обострить ситуацию на границе с Арменией, Миллер констатировал, что действительно азербайджанское правительство выступила с определенными заявлениями.

"Отмечу, что миссия наблюдателей ЕС вчера заявила, что на армяно-азербайджанской границе было тихо и спокойно, без каких-либо необычных перемещений войск или артиллерии, несмотря на эти заявления. Мы предостерегаем и продолжим предостерегать от риторики, которая может привести к эскалации и военным действиям на границе между Арменией и Азербайджаном. Мы продолжаем поощрять создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где уважаются права всех. И как вы много раз слышали, как я говорил с этой трибуны, единственный способ обеспечить устойчивый мир - это переговоры", - отметил американский чиновник.

Миллер еще раз подчеркнул, что США продолжат разъяснять как Армении, так и Азербайджану, что эскалация не отвечает ничьим интересам.

На уточнение, был ли приглашен Азербайджана на переговоры, которые запланированы 5 апреля между Арменией, США и ЕС, представитель Госдепа США напомнил, что предстоящие переговоры посвящены реформам в РА, ее демократии, экономике и устойчивости.

"Мирный процесс не является предметом внимания этой встречи. Это встреча США, ЕС и Армении для обсуждения экономической диверсификации, гуманитарной помощи, поддержки беженцев и поддержки политических реформ Армении в таких областях, как демократия и верховенство закона. Это не региональная встреча", - резюмировал представитель Госдепа США.

Отметим, что с 30 марта Азербайджан распространяет разного рода дезинформацию о ситуации на границе с Арменией. Эксперты склонны считать, что таким образом вражеская сторона готовит новую почву для агрессии.