Вторник, 2 Апреля 2024 10:43

АрмИнфо. Азербайджанская сторона начала активную кампанию по распространению дезинформации о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

С 30 марта противник тиражирует разного рода информацию о якобы стягивании армянской стороной сил на границе с Азербайджаном. А ночью вражеская сторона обвинила Армению в нарушении режима прекращения огня.

В этой связи в армянском оборонном ведомстве заявили: <Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 1 апреля в период с 22:00 до 22:10 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует к реальности.

В то же время сообщаем, что 1 апреля в 22:00 в Кути (Гегаркуникский марз) и 2 апреля в 00:40 в Теги (Сюникский марз) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армении.

По направлениям, указанным в сообщении Минобороны Азербайджана, нарушений не зафиксировано>