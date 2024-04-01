Понедельник, 1 Апреля 2024 15:15

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял в производства иски Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у экс-главы Управления по лицензированию Минэкономики Армена Налбандяна, а также у экс-исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна и связанных с ними лиц.

В частности, как сообщает пресс-служба надзорного органа, Управление по незаконной конфискации имущества Генпрокуратуры требует конфисковать у экс-чиновника Минэкономики 3 объекта недвижимости; 1 транспортное средство; 270 тысяч драмов в качестве остатка незаконных средств; 103 755 драмов РА, что не подтверждено легальными доходами лица, имеет незаконное происхождение и не может быть конфисковано, поскольку в 2006-2023 годах было передано добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано.

Управление ходатайствовало о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна и связанного с ним лица на более чем 1,2 млрд драмов. В частности - 3 объекта недвижимости; 1 транспортное средство; текущую среднерыночную стоимость квартиры в центре Еревана в полном объеме; 933 миллиона 144 тысячи драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы; 208 миллионов 214 тысяч драмов как остаток доходов, полученных от использования имущества незаконного происхождения.

Напомним, что Ара Варданян занимал должность директора фонда с 18 мая 2009 года по 20 июля 2018 года. Он обвиняется в хищения крупных денежных сумм, пособничестве хищению, злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.