Понедельник, 1 Апреля 2024 13:00

АрмИнфо.Замминистра экономики Армении Ашхен Ширванян освобождена от занимаемой должности.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 1 апреля.

Ширванян была назначена заместителем министр экономики 18 апреля 2023 года Армении. До того она возглавляла отдел по безопасности пищевой продукции Министерства сельского хозяйства Армении.