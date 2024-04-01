Понедельник, 1 Апреля 2024 12:46

АрмИнфо.Проблемы в армяно-российских отношениях очевидны. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Буэнос- Айресе в интервью TN.

Так, на вопрос можно ли сказать, что Армения разворачивается на Запад, Мирзоян заверил, что РА демократическая страна и хочет укреплять демократические институты. "Мы видим, что, например, США и Европейский Союз (ЕС) являются основными партнерами. Мы также увидели, что ЕС готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе, и в Армении, в частности", - отметил Мирзоян.

По словам министра, Россия в 2020 году направила гарантов мира для наблюдения за безопасностью в Нагорном Карабахе, однако на границе Армении было много нападений.

При этом он назвал неудовлетворительным и неадекватным отклик союзников на эти акты агрессии. "Механизмы безопасности, которые у нас были несколько десятилетий, не работали. Поэтому нам пришлось попросить Евросоюз приехать и понаблюдать за ситуацией. Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность, развивать демократические институты, и для этого мы видим, на Западе есть хорошие партнеры", - добавил глава МИД Армении.

На просьбу дать оценку текущим отношениям между Арменией и Россией, глава армянского внешнеполитического ведомства напомнил о взаимодействие в таких сферах как экономика, торговля, безопасность и т.д. "Но нужно признать, что мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, их невозможно скрыть",

- сказал Мирзоян.

На уточнение, есть ли вероятность разрыва дипломатических отношений с Россией, глава МИД РА заверил, что не может говорить наперед. При этом он добавил, что Армения ожидает выполнения Россией письменных обязательств в рамках существующих договоров по части ее территориальной целостности.

А в ответ на вопрос, планирует ли Армения сблизиться с НАТО, Мирзоян напомнил, что у Еревана уже есть сотрудничество с Североатлантическим Альянсом.

"Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косово, это форма сотрудничества. Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", - сказал он.

При этом он признал, что у Армении есть европейские устремления. "В случае с ЕС могу сказать, что у армян действительно есть европейские устремления. И я хотел бы процитировать то, что недавно сказал премьер-министр РА во время выступления в Европейском парламенте: "Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным"", - резюмировал Мирзоян.