Понедельник, 1 Апреля 2024 11:54

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую он возглавляет, не смогла добиться желаемых результатов на прошедших 31 марта муниципальных выборах в республике.

"Спустя девять месяцев после нашей победы на выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно. Народ через урны для голосования передал нам свое послание, свою волю и предупреждения", - отметил президент республики, выступая в штабе правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Эрдоган заявил, что он и его партия не будут игнорировать результаты волеизъявления. "Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение", - пояснил президент, уточнив, что в ближайшие четыре-пять лет возглавляемая им ПСР и администрация исправят "допущенные ошибки", передает ТАСС.

Меж тем, как передает Анадолу, Эрдоган заверил, выборы в местные органы власти в Турции стали проявлением турецкой демократии.

"Независимо от результатов, победителем этих выборов станет в первую очередь наша демократия, воля нашего народа. Победителями избирательного марафона, прежде всего, стали не кандидаты, а Турция, все 85 миллионов граждан страны, независимо от их политической принадлежности", - сказал турецкий лидер.

Президент обещал продолжить работу над улучшением благосостояния, безопасности и осуществлением надежд на будущее каждого из жителей Турции, а также усилить международную роль страны.

В Турции в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах глав муниципалитетов.

В провинциях Адыяман, Агры, Артвин, Бингёль, Битлис, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Эрзурум, Газиантеп, Гиресун, Гюмюшхане, Хаккари, Карс, Малатья, Кахраманмараш, Мардин, Муш, Орду, Ризе, Сиирт, Сивас, Трабзон, Тунджели, Шанлыурфа, Ван, Байбурт, Батман, Шырнак, Ардахан, Ыгдыр и Килис процесс голосования продлился с 07.00 до 16.00 по местному времени. На остальной территории страны избиратели могли отдать голоса с 08.00 до 17.00.

В стране было зарегистрировано более 61 млн избирателей, для которых были открыты 206 845 избирательных участков. В выборах приняли участие кандидаты от 34 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также независимые кандидаты.

По последним данным государственного телеканала TRT, который уполномочен оглашать итоги голосования, обработали 91,34% протоколов с избирательных участков. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия получает на муниципальных выборах 37,35% голосов, правящая ПСР - 35,75%. Оппозиция впервые за последние десятилетия одержала победу во всех крупных городах республики, в том числе в Адане, Анкаре, Анталье, Бурсе, Измире, Стамбуле. Телеканал "Сёзджу" назвал поражение правящей партии на выборах сокрушительным.