Понедельник, 1 Апреля 2024 10:46

АрмИнфо.Политика, проводимая сегодня армянскими властями может не только испортить армяно-российские отношения, но и нанести удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах. Об этом написал председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам Григорий Карасин, реагируя на интервью российского посла в Армении Сергея Копыркина.

"Метко сформулировал опасность ведущейся сейчас политики Еревана наш посол Копыркин. Он прямо указал причину - США разыгрывают карту в отношениях с Арменией в контексте противостояния с Россией. Это опасно, подчеркнул он, и может нанести реальный ущерб связям Еревана и Москвы.

Я бы от себя добавил, что это будет не просто ущерб отношениям с Москвой, но и удар по перспективам Еревана в региональных и мировых делах. Не понимать этого может лишь наивный, либо сильно ангажированный", - написал Карасин.