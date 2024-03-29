Пятница, 29 Марта 2024 15:18

АрмИнфо. Сегодня в повестке Омбудсмена Арцаха четыре вопроса - международная поддержка и социальные и гуманитарные проблемы насильственно перемещенных арцахцев в Армении, работы в направлении обеспечения права арцахцев на возвращение на родину, а также по части защиты прав и возвращения заложников и пленных и работы по сохранению духовного и историко-культурного наследия.

Об этом рассказал Защитник прав Арцаха Гегам Степанян в ходе выступления в Американском университете Армении 29 марта.

В частности, говоря о сложностях, Омбудсмен заметил, что ввиду социально-бытовых условий порядка 15 тыс. арцахцев выехали из Армении - преимущественно в Россию. Из более чем 100 тыс. человек обеспечены работой лишь 10 800 арцахских беженцев. При этом он обратил внимание на то, что из 4 тыс. учителей Арцаха, трудоустроилось в образовательные учреждения Армении лишь 220.

По мнению Степаняна, ситуация с занятостью отразится на динамике оттока арцахского населения из Армении. Ссылаясь на программу, предложенную правительством, он заметил, что бенефициарами ее могут стать порядка 1000 человек. В связи с этим Омбудсмен задался вопросом: <почему не прилагается больше усилий для трудоустройства арцахцев, в том числе для генерации международной помощи?>.

В частности, он провел параллель с Грузией, которой удалось после событий 2008 года получить поддержку только от США в размере $1 млрд., и от ЕС - 120 млн. евро. Тогда как Армения получила помощь в общей сложности для содействия арцахцам от различных партнеров в объеме $67 млн., что недостаточно для преодоления столь катастрофических последствий войны.

<Наше предложение в этой связи - организовать донор-конференцию, которая позволит Армении генерировать новые средства для удовлетворения потребностей арцахских беженцев>, - подчеркнул он.

Сравнительно лучше, по его словам, реализованы права арцахцев на образование. В частности, он сообщил, что сегодня 18 тыс. детей из Арцаха обучаются в школах Армении, и 3500 студентов - в ВУЗах страны. <Активное содействие было оказано по части оплаты за образование. Есть проблемы по интеграции, но которые со временем, полагаю, будут урегулированы>, - добавил Степанян.

Однако Степанян посетовал на отсутствие возможности по мониторингу ситуации с историко-культурными и духовными памятниками Арцаха, которые время от времени подвергаются вандализму со стороны азербайджанцев. В общей сложности их насчитывается порядка 5 тыс., из коих 450 - монастыри и церкви, которые более всего под ударом, поскольку связаны с национальной идентичностью.

<Они должны быть под международным мониторингом. Мы продолжим работы в этом направлении>, - подчеркнул он. Однако Омбудсмен заметил, что международные акторы, к которым он неоднократно обращался в этой связи, отвечали, что азербайджанская сторона не желает сотрудничать по данному вопросу. <Нам остаются только посредством спутниковых снимков или с применением других методов следить за состоянием наших памятников>, - посетовал он. Степанян также сообщил, что в Арцахе продолжает жить 20 арцахцев, права которых ограничены. Основная часть оставшихся граждан сосредоточена в гостинице, а несколько человек остались жить в своих домах. Однако у мест их жительства сконцентрированы полицейские силы, которые следят за каждым движением арцахцев. Кроме этого для передвижения им требуется соответствующее разрешение уполномоченных органов Азербайджана.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 102 тыс. граждан Арцаха. Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44-дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев.