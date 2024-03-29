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 Пятница, 29 Марта 2024 15:15
Александр Аванесов

В офисе движения "Национально-демократический полюс" идут обыски - пресс-служба движения

В офисе движения "Национально-демократический полюс" идут обыски - пресс-служба движения

АрмИнфо. В офисе движения "Национально-демократический полюс" идут обыски. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Согласно источнику, обыски проводят сотрудники Службы национальной безопасности. У здания офиса находятся представители правления движения, которым не позволяют войти в помещение, где должна была состояться пресс-конференция.  "Встреча с журналистами обязательно состоится. С раннего утра с 07:30 правоохранительные органы, выполняя заказ правящего режима, проводят обыски не только в офисах движения в Ереване и в областях, но и на квартирах. В частности, обыскам подверглись квартиры руководителей движения Жирайра Сефиляна, Каро Егнукяна, Ашота Петросяна, Ваагна Авагяна и Ваге Гаспаряна. Совсем недавно в отделении партии в Аштараке конфискована техника, у всех отбираются сотовые телефоны", - говорится в сообщении НДП.

Напомним, что 24 марта трое вооруженных мужчин попытались проникнуть в здание полиции в Нор Норке. 55-летний А.М.  взорвал гранату, в результате чего сам он и 51-летний В.Г.  получили ранения и были доставлены в больницу. Силовики также обезвредили 34-летнего С.Г., у

которого были выявлены четыре гранаты.  Двое из трех арестованы, третий пока имеет статус задержанного и находится на стационарном лечении.  Против всех троих выдвинуты обвинения в терроризме и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Ранее СМИ сообщали, что обыски проходят у представителей движения "Национально-демократический полюс".

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