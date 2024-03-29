Пятница, 29 Марта 2024 15:13

АрмИнфо.Армянка возглавила Министерство иностранных дел и по делам иностранцев Палестины.

Накануне, президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ об утверждении состава нового правительства страны, назначив 23 министров. Как стало известно из указа Аббаса, новым министром иностранных дел и по делам иностранцев назначена Варсен Агабекян - этническая армянка.

Согласно СМИ, родившаяся в 1958 году Агабекян из семьи палестинских беженцев, осевших в Иордании. Она являлась членом Высшего комитета президента по контролю за делами церкви в Палестине.