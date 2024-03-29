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АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что контактировал с коллегой из Армении в последний раз в ноябре 2023 года. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".
Так на просьбу дать оценку прогнозам СМИ о намерении коллективного Запада изолировать Россию в ее собственных границах, путем отсекания всего постсоветского пространства и на уточнение, можно ли сказать, что Армения уже потеряна, Лавров отметил, что не берется делать предсказаний по поводу дальнейших действий Еревана.
"Не буду делать таких предсказаний. Мы все свои оценки честно изложили армянскому руководству. Они прекрасно знают, что мы остаемся верными своим обязательствам, что готовы продолжать способствовать нормализации их отношений с Азербайджаном и довести этот процесс до полного завершения. Они знают, что на фоне нашей искренней заинтересованности в стабилизации обстановки, восстановлении отношений между Ереваном и Баку, Евросоюз и НАТО делают шаги, затрудняющие этот процесс", - отметил российский министр.
Лавров напомнил, что недавно азербайджанское руководство протестовало против некоторых действий и заявлений, в том числе связанных с расширением функций и состава миссии Евросоюза в Армении. И в этом ключе добавил, что всё же все решения остаются за армянской стороной.
"Мы никогда не отказываемся от своих договоренностей. Но в последнее время они на нас не выходили. Общался с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном последний раз в ноябре 2023 года на министерской встрече ОБСЕ в столице Македонии Скопье. Встречу предложили мы. Они о ней не просили, но я еще раз подтвердил своему коллеге Мирзояну все то, о чем мы сейчас разговариваем. Они знают нашу позицию. Наш посол Сергей Копыркин регулярно напоминает об этой позиции", - отметил Лавров.
При этом главный дипломат России отметил, что изолировать РФ в ее собственных границах считается "щедрым" сценарием. "Там много сценариев деколонизации России", - резюмировал министр.
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|Спикер НС РА: система безопасности в рамках ОДКБ не работает, и работать не будет
|Лавров: Путин был удивлен решением Пашиняна признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
|Лавров последний раз контактировал с армянским коллегой в ноябре прошлого года
|Президент Туркменистана и глава МИД Ирана обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта
|Ален Симонян: все, что принадлежит Армении, останется за ней, все, что нет - нет
|Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились провести новую встречу в середине мая
|Власти Армении сознательно ведут дело к обрушению отношений с Российской Федерацией - Лавров
|ЕСПЧ принял в предварительное производство жалобы по делам Армена Ашотяна и Артура Даниеляна
|Арцах после азербайджанской оккупации, потеряв сразу 40 позиций, пополнил ряды несвободных государств по версии Freedom House
|Платформа "Европейцы ради Арцаха" очертила вектор защиты интересов Арцаха
|Правительство выделило порядка 1.4 млрд драмов на надлежащую организацию мероприятий к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура
|Франция готова рассмотреть повестку развития и расширения деятельности Французского университета Армении в рамках программы <Академический город>
|Движение "Вместе" призывает оппозиционные парламентские фракции выразить импичмент Николу Пашиняну и называет 100 причин для этого
|Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООН по туризму
|Для отправки гумпомощи в сектор Газа на 19 млн драмов, власти Армении потратят больше 75 млн.
|Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает: рано или поздно Армения встанет на ноги - Вазген Манукян
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|" создающих угрозу нацбезопасности Армении" class="img-thumbnail col-xs-5 col-sm-4 col-md-5" style="margin:5px;"/>Пашинян не приемлет никаких "правительств в изгнании>" создающих угрозу нацбезопасности Армении
|Москва: Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада
|Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных
|Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха будет представлена уже в апреле - вице-премьер
|Программа поддержки "40+10" для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжится до конца 2024 года
|Пограничные войска СНБ РА организуют прием для поступления на должности в пунктах пропуска "Звартноц" и "Баграташен"
|Генсек ОДКБ прокомментировал перспективы расширения Организации и участие Армении в ее работах
|Госдеп: Встреча Блинкен - фон дер Ляйен - Пашинян будет посвящена поддержке экономической устойчивости Армении
|Ереван: Встреча высокого уровня в Брюсселе не направлена и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны
|МВД информирует: С 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за ПДД
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: в мире имеется опыт восстановления и развития даже несостоявшихся государств
|МИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяется
|МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
|МИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться
|Гнел Саносян: По завершении процесса демаркации и делимитации, неразрешенных проблем не будет
|Заявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутат
|Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в "Крокус Сити Холл"
|Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех сел Тавуша Армении
|Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
|Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
|Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
|Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
|Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
|Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
|Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
|Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
|Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
|В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
|Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении выступит перед ереванским зрителем
|Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
|Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
|В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
|Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
|Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
|Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
|Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
|Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Читать больше
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