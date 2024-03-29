Пятница, 29 Марта 2024 10:07

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что контактировал с коллегой из Армении в последний раз в ноябре 2023 года. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

Так на просьбу дать оценку прогнозам СМИ о намерении коллективного Запада изолировать Россию в ее собственных границах, путем отсекания всего постсоветского пространства и на уточнение, можно ли сказать, что Армения уже потеряна, Лавров отметил, что не берется делать предсказаний по поводу дальнейших действий Еревана.

"Не буду делать таких предсказаний. Мы все свои оценки честно изложили армянскому руководству. Они прекрасно знают, что мы остаемся верными своим обязательствам, что готовы продолжать способствовать нормализации их отношений с Азербайджаном и довести этот процесс до полного завершения. Они знают, что на фоне нашей искренней заинтересованности в стабилизации обстановки, восстановлении отношений между Ереваном и Баку, Евросоюз и НАТО делают шаги, затрудняющие этот процесс", - отметил российский министр.

Лавров напомнил, что недавно азербайджанское руководство протестовало против некоторых действий и заявлений, в том числе связанных с расширением функций и состава миссии Евросоюза в Армении. И в этом ключе добавил, что всё же все решения остаются за армянской стороной.

"Мы никогда не отказываемся от своих договоренностей. Но в последнее время они на нас не выходили. Общался с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном последний раз в ноябре 2023 года на министерской встрече ОБСЕ в столице Македонии Скопье. Встречу предложили мы. Они о ней не просили, но я еще раз подтвердил своему коллеге Мирзояну все то, о чем мы сейчас разговариваем. Они знают нашу позицию. Наш посол Сергей Копыркин регулярно напоминает об этой позиции", - отметил Лавров.

При этом главный дипломат России отметил, что изолировать РФ в ее собственных границах считается "щедрым" сценарием. "Там много сценариев деколонизации России", - резюмировал министр.