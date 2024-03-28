Четверг, 28 Марта 2024 16:37

АрмИнфо.Правительство Армении выделило из госбюджета 1.393 млрд драмов для надлежащей организации юбилейных мероприятий в рамках празднования 100-летия 2 выдающихся всемирно известных деятелей искусства - режиссера, сценариста, художника, коллажиста Сергея Параджанова и певца, композитора, поэта, актера и писателя Шарля Азнавура.

Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта, ссылаясь на решение правительства.

Согласно источнику, 100- летие со дня рождения Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь юбилейных мероприятий ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Заявки на включение выдающихся людей в календарь были поданы Республикой Армения совместно со странами- партнерами, получив значительную поддержку со стороны ряда государств-членов и группы стран.

В частности, заявку на 100-летний юбилей великого франко-армянского певца, шансонье и актера Шарля Азнавура подали совместно Армения и Франция при поддержке Андорры, Италии, Люксембурга, Монако, Португалии, Сенегала и группы франкоязычных послов ЮНЕСКО, насчитывающие более 80 членов. Заявку на проведение мероприятий, посвященных 100-летию кинорежиссера Сергея Параджанова, подали совместно Армения, Грузия и Украина при поддержке Кипра, Франции, Италии, Ливана и Польши.