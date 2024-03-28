Четверг, 28 Марта 2024 11:15

АрмИнфо. В рамках визита в Брюссель, Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с администратором USAID Самантой Пауэр присоединятся к трехсторонней встрече США-ЕС с Арменией. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, это встреча, в которой по мимо американской стороны примут участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никл Пашинян будет посвящена поддержке экономической устойчивости РА.

"Обсуждение будет касаться поддержки экономической устойчивости Армении со стороны ЕС и США, поскольку она работает над диверсификацией своего торгового партнерства и удовлетворением гуманитарных потребностей", - сказал он.

Он также не исключил, что в ходе встречи будут обсуждаться и вопросы повестки армяно- азербайджанских отношений. "Я полагаю, что всегда возможно, что этот вопрос может возникнуть на полях встречи, но это не является основной ее целью. На встрече в Брюсселе основное внимание будет уделено экономической устойчивости Армении, поскольку она работает над диверсификацией своего торгового партнерства и удовлетворением гуманитарных потребностей", - повторил Миллер.

Представитель Госдепа также отметил, что Вашингтон не согласен с заявлениями Азербайджана о том, что встреча Никола Пашиняна, Урсулы фон дер Ляйен и Энтони Блинкена в Брюсселе 5 апреля может привести к эскалации.

"Я, очевидно, не согласился бы с этими комментариями. В центре внимания этой встречи - экономическая устойчивость, которая поможет Армении диверсифицировать торговое партнерство и удовлетворить гуманитарные потребности. Я не понимаю, почему это могло бы привести к эскалации или вызвать обеспокоенность какой-либо страны в мире", - сказал Миллер.

На вопрос о том, на чем основывалось решение о создании трехстороннего формата и связано ли это с решением Армении отдалиться от России, Миллер заявил, что не намерен комментировать это. "У меня нет никаких дальнейших комментариев, кроме того, что я только что сказал", - резюмировал он.