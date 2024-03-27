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АрмИнфо. Россия приветствует любую заинтересованность гражданского общества в различных странах,
которые хотят без правительственного компонента стать проводниками интересных межгосударственных проектов на своем уровне. Об этом 27 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о позиции Москвы к форуму Армения-БРИКС на фоне стремлений Еревана к членству в Европейском Союзе.
По словам российского дипломата, организаторами предстоящего форума в Ереване выступили неправительственные структуры, которые сочли для себя важным обсудить вопросы развития сотрудничества. <Для России
это важно, в том числе в контексте ее председательства в БРИКС>, - сказала Захарова, добавив, что этот подход касается других треков.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться. <В то же время, важно то, чтобы под овечьей шкурой ЕС-овских песнопений не скрывался кровожадный волчара или саблезубый тигр. Вот в чем проблема>, - заметила Захарова.
По ее словам, именно так западные структуры внедряются в экономические проекты, во внутреннюю жизнь различных стран, которые только набирают темпы развития и находятся на этапе демократического транзита. Мировой капитал, как сказала Захарова, не должен нарушать сложившиеся вековые устои и традиции, составляющие национальную культуру стран.
Ранее сообщалось, что первый международный форум "Армения-БРИКС", посвященный экономическому сотрудничеству республики с объединением, состоится 30 марта в Ереване. Организатором форума выступает общественная организация "Вместе" при поддержке Российско-армянского делового совета. Партнерами мероприятия выступают ведущие деловые и аналитические центры из стран - участниц БРИКС и Армении.Целью форума станет анализ возможностей развития экономических связей и обсуждение перспектив сотрудничества Еревана и стран БРИКС.
|МИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяется
|МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
|МИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться
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|Заявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутат
|Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в "Крокус Сити Холл"
|Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех сел Тавуша Армении
|Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
|Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
|Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
|Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
|Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
|Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
|Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
|Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
|Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
|В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
|Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении выступит перед ереванским зрителем
|Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
|Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
|В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
|Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
|Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
|Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
|Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
|Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Посол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушено
|На историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведения
|В Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с Арменией
|Клевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили Следкому
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против Армении
|Армянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям
|Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента
|Сати Спивакова и московский Театр Наций скоро в Ереване
|Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
|Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
|Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
|Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
|Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
|Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
|Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
|За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
|Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза
|Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%
|Заместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны США
|Кремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией
|Татоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армян
|Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги "Армянский Буэнос-Айрес"
|В связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении вновь ожидаются осадки
|Тойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы
|Оппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страны
|В сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном Кавказе
|Андраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческую
|Ваагн Хачатурян "закрыл" книгу соболезнований в посольстве России в Ереване
|Омбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариев
|Пашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства Грузии
|Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
|За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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