Среда, 27 Марта 2024 21:24

АрмИнфо. Россия приветствует любую заинтересованность гражданского общества в различных странах,

которые хотят без правительственного компонента стать проводниками интересных межгосударственных проектов на своем уровне. Об этом 27 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о позиции Москвы к форуму Армения-БРИКС на фоне стремлений Еревана к членству в Европейском Союзе.

По словам российского дипломата, организаторами предстоящего форума в Ереване выступили неправительственные структуры, которые сочли для себя важным обсудить вопросы развития сотрудничества. <Для России

это важно, в том числе в контексте ее председательства в БРИКС>, - сказала Захарова, добавив, что этот подход касается других треков.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться. <В то же время, важно то, чтобы под овечьей шкурой ЕС-овских песнопений не скрывался кровожадный волчара или саблезубый тигр. Вот в чем проблема>, - заметила Захарова.

По ее словам, именно так западные структуры внедряются в экономические проекты, во внутреннюю жизнь различных стран, которые только набирают темпы развития и находятся на этапе демократического транзита. Мировой капитал, как сказала Захарова, не должен нарушать сложившиеся вековые устои и традиции, составляющие национальную культуру стран.

Ранее сообщалось, что первый международный форум "Армения-БРИКС", посвященный экономическому сотрудничеству республики с объединением, состоится 30 марта в Ереване. Организатором форума выступает общественная организация "Вместе" при поддержке Российско-армянского делового совета. Партнерами мероприятия выступают ведущие деловые и аналитические центры из стран - участниц БРИКС и Армении.Целью форума станет анализ возможностей развития экономических связей и обсуждение перспектив сотрудничества Еревана и стран БРИКС.