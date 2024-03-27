Среда, 27 Марта 2024 18:32

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян своими сегодняшними заявлениями дает Азербайджану законные основания для нападения на Армению. Такое мнение высказал оппозиционный депутат от блока <Айастан> Гарник Даниелян.

Так, сегодня в парламенте в беседе с журналистами Симонян поставил под сомнение принадлежность ряда территорий в Тавушской области Армении. <Я ищу и не нахожу тех, кто считает и может доказать, что эти села - территория Республики Армении>, - сказал Симонян. На вопрос о том, как власти определяют границы страны и в соответствии с какими картами, которых пока нет, Симонян подчеркнул, что власти с миллиметровой точностью знают границы РА.

<По словам Алена Симоняна, РА оккупировала территории Азербайджана и что Азербайджан, в любой момент, может напасть под предлогом их возвращения. Это дает Азербайджану законные основания для нападения на Армению.

Так называемый спикер Национального собрания, по сути, считает РА государством- агрессором и без всякого процесса делимитации и демаркации, по примеру своего шефа, заявляет, что та или иная часть РА принадлежит врагу.

Одно из первых лиц страны прямо заявляет врагу, что наша армия стоит на территории Азербайджана, и последний может легко войти и захватить в плен сотни армянских пограничников.

Вот кто на самом деле делает призывы к войне и провоцирует войну.

P.S. Нет необходимости искать. Эти люди находятся в Тавуше и ждут его>, - написал Даниелян в соцсети.

Напомним, что ранее на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше премьер-министр РА Никол Пашинян пригрозил войной, если армянская сторона откажется от передачи 4 сел Баку. Тема делимитации границы с Азербайджаном и территориальных уступок вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией <немедленно должны быть решены вопросы освобождения 4 эксклавных сел>.