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АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян своими сегодняшними заявлениями дает Азербайджану законные основания для нападения на Армению. Такое мнение высказал оппозиционный депутат от блока <Айастан> Гарник Даниелян.
Так, сегодня в парламенте в беседе с журналистами Симонян поставил под сомнение принадлежность ряда территорий в Тавушской области Армении. <Я ищу и не нахожу тех, кто считает и может доказать, что эти села - территория Республики Армении>, - сказал Симонян. На вопрос о том, как власти определяют границы страны и в соответствии с какими картами, которых пока нет, Симонян подчеркнул, что власти с миллиметровой точностью знают границы РА.
<По словам Алена Симоняна, РА оккупировала территории Азербайджана и что Азербайджан, в любой момент, может напасть под предлогом их возвращения. Это дает Азербайджану законные основания для нападения на Армению.
Так называемый спикер Национального собрания, по сути, считает РА государством- агрессором и без всякого процесса делимитации и демаркации, по примеру своего шефа, заявляет, что та или иная часть РА принадлежит врагу.
Одно из первых лиц страны прямо заявляет врагу, что наша армия стоит на территории Азербайджана, и последний может легко войти и захватить в плен сотни армянских пограничников.
Вот кто на самом деле делает призывы к войне и провоцирует войну.
P.S. Нет необходимости искать. Эти люди находятся в Тавуше и ждут его>, - написал Даниелян в соцсети.
Напомним, что ранее на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше премьер-министр РА Никол Пашинян пригрозил войной, если армянская сторона откажется от передачи 4 сел Баку. Тема делимитации границы с Азербайджаном и территориальных уступок вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией <немедленно должны быть решены вопросы освобождения 4 эксклавных сел>.
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|МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
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|Заявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутат
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|Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
|В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
|Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении выступит перед ереванским зрителем
|Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
|Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
|В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
|Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
|Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
|Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
|Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
|Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Посол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушено
|На историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведения
|В Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с Арменией
|Клевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили Следкому
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против Армении
|Армянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям
|Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента
|Сати Спивакова и московский Театр Наций скоро в Ереване
|Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
|Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
|Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
|Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
|Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
|Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
|Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
|За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
|Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза
|Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%
|Заместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны США
|Кремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией
|Татоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армян
|Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги "Армянский Буэнос-Айрес"
|В связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении вновь ожидаются осадки
|Тойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы
|Оппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страны
|В сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном Кавказе
|Андраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческую
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|Омбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариев
|Пашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства Грузии
|Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
|За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
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