Arminfo.info



 Среда, 27 Марта 2024 16:12
Александр Аванесов

Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех  сел Тавуша  Армении

Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех  сел Тавуша  Армении

АрмИнфо. Власти Армении с миллиметровой точностью знают границы Армении. Об этом 27 марта журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о намерениях Еревана передать под контроль Баку четыре села в Тавушской области.

Спикер подчеркнул, что хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность этих сел Армении.

Отвечая на вопрос о том, как власти определяют границы страны и в соответствии с какими картами, которых пока нет,  Симонян подчеркнул, что власти могут метр за метром представить границы страны, согласно всем имеющимся картам. <Территория Армении не является предметом торга. Жители Тавуша знают, что по ту сторону этой линии всегда была Армения>, - сказал Симонян.

По его словам, оппозиция делает очередной фальстарт и пытается на этом что-то сгенерировать. <Я заранее говорю - это не сработает. Ни одна часть территории Армении не является предметом торга>, - заключил спикер НС.  Ранее на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше премьер-министр РА Никол  Пашинян предупредил о вероятности нового конфликта, если армянская сторона откажется от обсуждения вопроса о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, не исключающих новые территориальные уступки со стороны Еревана.

Тема делимитации границы с Азербайджаном и территориальных уступок вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены "вопросы освобождения 4 эксклавных сел".

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяетсяМИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяется
МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и АрмениейМИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоватьсяМИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться
Гнел Саносян: По завершении процесса демаркации и делимитации, неразрешенных проблем не будетГнел Саносян: По завершении процесса демаркации и делимитации, неразрешенных проблем не будет
Заявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутатЗаявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутат
Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в "Крокус Сити Холл"
Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех  сел Тавуша  АрменииСпикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех  сел Тавуша  Армении
Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государстваВаге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекстаСпикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном КавказеПашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер ЛяйнБаку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудникаПосол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СКЖертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимымДоклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоровАкоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохраненияПопытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - экспертВ случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении  выступит перед ереванским зрителемФранцузский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении  выступит перед ереванским зрителем
Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в АрменииИзвестный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявлениеАзербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян­ - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в БрюсселеВ Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян­ - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС АрменииНарод Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного КавказаВице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентябряВсеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армянФонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношенийАрарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
Посол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушеноПосол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушено
На историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведенияНа историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведения
В Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с АрмениейВ Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с Арменией
Клевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили СледкомуКлевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили Следкому
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против АрменииАрмянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против Армении
Армянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениямАрмянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям
Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президентаВслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента
Сати Спивакова и московский Театр  Наций скоро  в ЕреванеСати Спивакова и московский Театр  Наций скоро  в Ереване
Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организацииГенсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор НоркСледком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилосьГлава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед АрмениейПремьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РАСотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для АрменииПашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского обществаДуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстицииЗа инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза 
Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%
Заместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны СШАЗаместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны США
Кремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской АрмениейКремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией
Татоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армянТатоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армян
Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги "Армянский Буэнос-Айрес"
В связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении  вновь ожидаются осадкиВ связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении  вновь ожидаются осадки
Тойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемыТойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы
Оппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страныОппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страны
В сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном КавказеВ сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном Кавказе
Андраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческуюАндраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческую
Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян "закрыл" книгу соболезнований в посольстве России в Ереване
Омбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариевОмбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариев
Пашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства ГрузииПашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства Грузии
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - ГенпрокуратураЗа раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Читать больше



Эксперты
Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флагАрмянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
Профессор: Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Читать больше
Комментируемые
Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитикАрмении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - ПашинянАрмения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
МИД РФ: Москва прошла МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в КарабахеПашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решенийЭкс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалияхСоюзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений




Болат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух странБолат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух стран