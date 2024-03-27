Среда, 27 Марта 2024 16:12

АрмИнфо. Власти Армении с миллиметровой точностью знают границы Армении. Об этом 27 марта журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, отвечая на вопрос о намерениях Еревана передать под контроль Баку четыре села в Тавушской области.

Спикер подчеркнул, что хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность этих сел Армении.

Отвечая на вопрос о том, как власти определяют границы страны и в соответствии с какими картами, которых пока нет, Симонян подчеркнул, что власти могут метр за метром представить границы страны, согласно всем имеющимся картам. <Территория Армении не является предметом торга. Жители Тавуша знают, что по ту сторону этой линии всегда была Армения>, - сказал Симонян.

По его словам, оппозиция делает очередной фальстарт и пытается на этом что-то сгенерировать. <Я заранее говорю - это не сработает. Ни одна часть территории Армении не является предметом торга>, - заключил спикер НС. Ранее на встрече с жителями села Воскепар в Тавуше премьер-министр РА Никол Пашинян предупредил о вероятности нового конфликта, если армянская сторона откажется от обсуждения вопроса о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, не исключающих новые территориальные уступки со стороны Еревана.

Тема делимитации границы с Азербайджаном и территориальных уступок вновь актуализировалась после того, как 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что в рамках процесса делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены "вопросы освобождения 4 эксклавных сел".