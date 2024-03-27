Среда, 27 Марта 2024 11:44

АрмИнфо. В рамках дней Франкофонии в Армении состоится концерт французского скрипача Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении, который выступит под руководством испанского дирижера Амаяка Дургаряна.

В концертной программе музыкального вечера Симфониетта Альбера Русселя, Концерт для скрипки с оркестром op.2 Шевалье Де Сен-Жоржа, Интродукция и Рондо каприччизо для скрипки с оркестром Камиля Сенг-Санса.

Концерт состоится 28 марта, в 19:00, в Доме камерной музыки им. Комитаса при поддержке Посольства Франции в Армении и Французского института.

Отметим, что Франсуа Пино-Бенуа родился в 1994 году и начал заниматься музыкой с 4 лет - именно на скрипке. В очень юном возрасте он уже бывал не раз приглашен выступать на Radio France Musique - и в качестве солиста, и как участник камерного ансамбля. После учебы в консерватории Бордо и Версальской консерватории, он поступил в класс легендарного скрипача Режи Паскье в Парижской консерватории, где и получил степень бакалавра в области игры на скрипке в 2012 году, степень магистра в 2014 году и магистра в области камерной музыки в 2016 году.

Франсуа Пино-Бенуа выиграл многочисленные международные конкурсы и завоевал немало наград, в том числе Международного конкурса молодых скрипачей имени Леопольда Моцарта, конкурса общества Черепнина (США), Академии Бад Леонфельд в Австрии, Главный приз Академии Равель и другие.

Франсуа играет на скрипке 1853 года мастера Бернарделя Пере, врученной ему фондом Zilber- Vatelot. Франсуа посещал мастер-классы Максима Венгерова, Сальваторе Аккардо, Феликса Андриевского, Риммы Шушанской, Ульфа Валлина и других выдающихся педагогов и скрипачей. Он также участвовал в престижных фестивалях и мероприятиях, солирует со многими оркестрами.