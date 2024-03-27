Среда, 27 Марта 2024 11:42

АрмИнфо. Известный американско-швейцарский лютнист, специалист по аутентичному исполнительству Хопкинсон Смит выступит в Армении. Согласно сообщению пресс-службы организаторов, концерт состоится 30 марта, в 19:00, в Концертном зале <Арно Бабаджанян>.

Благодаря виртуозному исполнению зрители перенесутся в художественный и впечатляющий мир эпохи Возрождения и Барокко. В частности, Хопкинсон Смит представит слушателям исключительные образцы английской и итальянской музыки XVI и XVII веков. <Ереванский концерт Смита - уникальная возможность для меломанов послушать одного из самых выдающихся лютнистов нашего времени в живом исполнении>,- говорится в источнике.

Обладатель множества музыкальных премий, Хопкинсон Смит получил широкое признание в международных кругах благодаря своим виртуозным интерпретациям музыки эпохи Возрождения и Барокко. Непревзойденное мастерство Смита получило самые высокие оценки авторитетных мировых изданий и критиков.