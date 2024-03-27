Среда, 27 Марта 2024 11:41

АрмИнфо. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер не стал представлять детали повестки, предстоящей трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченной на 5 апреля в Брюсселе.

"Я не буду говорить об этом подробно. Я лишь скажу, что наша цель в каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана заключается в том, чтобы побудить их работать над преодолением разногласий и достичь прочного и продолжительного мирного соглашения", - сказал Миллер в ходе брифинга, в ответ на просьбу рассказать о повестке данной встречи.

Отметим, что встречу на прошлой неделе анонсировал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян