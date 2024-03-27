Среда, 27 Марта 2024 11:39

АрмИнфо. Парламентская дипломатия является мощным инструментом участия стран в решении глобальных проблем, формирования внешней политики и укрепления мирных международных отношений. Об этом, выступая на 148-ой Ассамблее Межпарламентского союза, заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян. По его словам, которые приводит пресс-служба армянского парламента, Ереван по-прежнему привержен миру и стабильности в регионе Южного Кавказа и готов приложить дальнейшие усилия для достижения этой цели. С Азербайджаном продолжаются переговоры, направленные на заключение мирного договора, делимитацию границ и разблокировку транспортных коммуникаций. Эти усилия основаны на принципах, ранее обсужденных и одобренных лидерами двух стран. В первую очередь, речь идет о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Во-вторых, данная декларация является политической основой процесса делимитации. Согласно документу, новые независимые республики бывшего СССР, включая Армению и Азербайджан, согласились признать бывшие советские административные границы между собой в качестве межгосударственных границ. И, в третьих, региональные транспортные коммуникации должны быть разблокированы с учетом суверенитета и юрисдикции транзитных стран, на основе принципа равенства и взаимности.

"Взгляды Армении на эту тему обобщены в проекте "Перекресток мира". Инициатива "Перекресток мира" облегчит общение между двумя государствами, экономиками, народами и международными заинтересованными сторонами. Такой подход жизненно важен для укрепления мира, процветания и доверия между двумя странами и регионом в целом. Наконец, я рад сообщить, что в сентябре 2024 года Армения примет 10-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев. Я приглашаю всех молодых парламентариев принять участие в этой конференции и ощутить гостеприимство жителей Еревана и Армении. Благодарю все государства, а также парламентариев, международные организации за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном", - заключил свое выступление вице- спикер НС РА.