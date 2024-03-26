Вторник, 26 Марта 2024 21:57

АрмИнфо. Для достижения устойчивого прогресса в нормализации армяно-азербайджанских отношений необходимо, чтобы стороны проявили обоюдную приверженность данному процессу. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках встречи с ведущими аргентинскими СМИ во время официального визита в Буэнос-Айрес.

В этой связи он подчеркнул, что Армения имеет подобную приверженность, чего нельзя сказать об Азербайджане.

<Мы продолжаем переговоры с целью достижения консенсуса по ключевым вопросам, и поэтому важны также четкие позиции наших международных партнеров и поддержка ключевых принципов>, - отметил глава МИД Армении.

Он представил СМИ инициированный правительством проект <Перекресток мира>, который предусматривает изменение, как глобальных, так и региональных логистических маршрутов. Министр Мирзоян подчеркнул однозначную заинтересованность Армении в разблокировании региональных коммуникаций, в основании процесса которого должны быть заложены 4 основополагающих принципа.

Согласно сообщению спикера МИД, министр ответил на ряд вопросов СМИ, в том числе касающихся последствий этнических чисток, проведенных азербайджанской стороной в Арцахе.

Мирзоян коснулся также армяно-аргентинских отношений. Он подчеркнул, что есть готовность поднять уровень экономических отношений до уровня имеющегося политического диалога между странами