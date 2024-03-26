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АрмИнфо.Соединенные Штаты поддерживают продолжающееся демократическое развитие, суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран Южного Кавказа. Об этом сообщили в Госдепартаменте США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки", касающийся анализа корпорации RAND под заголовком "США не могут гарантировать безопасность Армении, несмотря на угрозы Азербайджана, но могут помочь".
"Это основной принцип политики США во всем регионе, и именно с этой целью мы расширяем взаимодействие с Арменией", - отметили в Госдепе.
При этом в Госдепартаменте США приветствовали любое добросовестное сотрудничество, которое принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа. "Мы стали свидетелями продолжающейся разрушительной агрессии России против Украины, продолжающейся оккупации суверенной территории Грузии и дестабилизирующих действий в регионе и во всем мире. Поэтому мы не можем рассматривать Россию как надежного и добросовестного союзника или партнера на Южном Кавказе или где-либо еще", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Касаясь фактора Ирана, в Госдепе, подчеркнули: "Мы последовательно призывали страны этого региона [Южного Кавказа] всесторонне оценивать намерения Ирана и проявлять осторожность во всех отношениях с иранским режимом".
Напомним, недавно престижная американская корпорация "RAND" опубликовала на своем сайте анализ Джо Хабермана и Пола Кохмари "США не могут гарантировать безопасность Армении, несмотря на угрозы Азербайджана, но могут помочь". По мнению аналитиков, Соединенным Штатам следует проводить более осторожную стратегию, как в своих интересах, так и в интересах Армении. Отмечалось, что США должно предоставить Армении средства для самозащиты, одновременно установив четкие ожидания относительно границ своих обязательств.
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|Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
|Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
|Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
|Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
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|Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза
|Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%
|Заместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны США
|Кремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией
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|Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
|За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
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|Заявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных
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|Премьеры Армении и Грузии обсудили необходимые шаги по реализации декларации о стратегическом партнерстве
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|Татоян: Полиция задерживала членов организации "Боевое братство" c грубейшим нарушением их универсальных прав
|Американский пианист Вардан Овсепян впервые выступит с сольным концертом на родине
|Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
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|Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии
|Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
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