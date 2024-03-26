Вторник, 26 Марта 2024 18:56

АрмИнфо.Соединенные Штаты поддерживают продолжающееся демократическое развитие, суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран Южного Кавказа. Об этом сообщили в Госдепартаменте США в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки", касающийся анализа корпорации RAND под заголовком "США не могут гарантировать безопасность Армении, несмотря на угрозы Азербайджана, но могут помочь".

"Это основной принцип политики США во всем регионе, и именно с этой целью мы расширяем взаимодействие с Арменией", - отметили в Госдепе.

При этом в Госдепартаменте США приветствовали любое добросовестное сотрудничество, которое принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа. "Мы стали свидетелями продолжающейся разрушительной агрессии России против Украины, продолжающейся оккупации суверенной территории Грузии и дестабилизирующих действий в регионе и во всем мире. Поэтому мы не можем рассматривать Россию как надежного и добросовестного союзника или партнера на Южном Кавказе или где-либо еще", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Касаясь фактора Ирана, в Госдепе, подчеркнули: "Мы последовательно призывали страны этого региона [Южного Кавказа] всесторонне оценивать намерения Ирана и проявлять осторожность во всех отношениях с иранским режимом".

Напомним, недавно престижная американская корпорация "RAND" опубликовала на своем сайте анализ Джо Хабермана и Пола Кохмари "США не могут гарантировать безопасность Армении, несмотря на угрозы Азербайджана, но могут помочь". По мнению аналитиков, Соединенным Штатам следует проводить более осторожную стратегию, как в своих интересах, так и в интересах Армении. Отмечалось, что США должно предоставить Армении средства для самозащиты, одновременно установив четкие ожидания относительно границ своих обязательств.