Вторник, 26 Марта 2024 13:43

АрмИнфо.По вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось. Об этом 26 марта журналистам заявил министр юстиции РА Григор Минасян.

По его словам, работа велась по конституционным поправкам, в результате которой была разработана соответствующая концепция, направленная в правительство РА. Однако после инициативы главы армянского кабмина, вынесшего на общественное обсуждение идею принятия абсолютно новой Конституции каких-либо обсуждений не проводилось. "Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится встреча членов Комиссии и Совета по конституционным изменениям с премьер-министром РА, после которой будет решены вопросы, связанные с вопросом о том, что именно планируется изменить", - отметил глава Минюста.

Он добавил, что в настоящее время продолжается внутренняя работа по поправкам в Основном законе страны, в частности, по тем статьям, по которым были зафиксированы проблемы. Проводится внутренний мониторинг этих статей, и после встречи с премьер- министром будут уточнены дальнейшие направления работы. "Работа над проектом конституционных реформ будет синхронизирована с сегодняшними реалиями", - подчеркнул Григор Минасян. Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил о необходимости принятия новой Конституции РА, в преамбуле которой есть ссылка на принятую в 1990 года Декларацию о независимости, в которой упоминается совместное постановление Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Кроме того, в декларации закреплены основные положения становления государственности - от установления отношений с другими странами до требования международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции. В прошлом году армянский премьер говорил о несогласии с Декларацией о независимости, содержащей "конфронтационный нарратив". До последнего заявления Пашиняна о необходимости новой Конституции обсуждалось лишь внесение поправок в Основной закон.