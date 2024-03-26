Вторник, 26 Марта 2024 11:30

АрмИнфо. Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы. Об этом на своей странице в Твиттер (X) написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Необходимы настоящие переговоры по делимитации границ, и все территориальные споры должны разрешаться мирным путем и в рамках согласованного процесса", - подчеркнул Клаар.