Понедельник, 25 Марта 2024 20:27

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня одним из последних посетил посольство Российской Федерации в Ереване, где оставил запись в книге соболезнований, открытую со вчерашнего дня в дипмиссии в связи с терактом в Москве 22 марта, повлекшим за собой множество невинных жертв.

Со вчерашнего дня сотни неравнодушных людей оставляли записи. Хачатурян стал тем, кто "закрыл" книгу соболезнований от имени официальных руководителей страны. Посольство посетил сегодня только замминистра ИД Мнацакян Сафарян.

Как сообщало АрмИнфо, 24 марта, свои записи в книги соболезнований, открытой вчера в посольстве в связи с общенациональным трауром оставляли главы зарубежных дипломатических миссии, представители оппозиционные политических фракций, ряд общественно-политических сил и деятелей Армении, руководство Арцаха. Никто из армянских властей не посетил посольство.

Отметим, что вечером 22 марта группа террористов атаковала "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Погибли, по меньшей мере, 143 человека, пострадали более 150, включая детей. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте.

Согласно ФСБ РФ, были задержаны 11 человек, 4 из которых непосредственные исполнители убийств - были пойманы в Брянске в 100 км и, по всей вероятности, направлялись к украинской границе. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство"