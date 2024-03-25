Понедельник, 25 Марта 2024 18:32

АрмИнфо. Премьер-министры Никол Пашинян и Ираклий Кобахидзе посетили новое здание посольства Грузии в Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьеры двух стран осмотрели территорию посольства и ознакомились с существующими условиями.

Премьер-министр Пашинян поздравил своего грузинского коллегу и сотрудников посольства Грузии в Армении с открытием нового здания и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

<Впервые у страны есть посольство в Республике Армения, здание которого принадлежит Грузии. Оно расположено в центральной части города, где находятся представительства других дипломатических миссий, и включает в себя приемную для граждан, офис, конференц-залы.

В процессе благоустройства здания в дизайне учитывались этнические и культурные элементы. Новое здание посольства Грузии в Республике Армения является 15-м по счету, которое принадлежит Грузии>, - сказано в заявлении Администрации правительства Грузии. Здание посольства Грузии было приобретено в 2024 году