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АрмИнфо. Дело в отношении гражданина, предлагающего предвыборную взятку в пользу блока партий <Честь имею>, с обвинительным заключением прокурора передано в Антикоррупционный суд.
Как сообщает пресс-служба надзорного органа, гражданину, которому на выборах в парламент 2021 года была предложена взятка, чтобы обеспечить максимальное количество голосов в пользу блока партий "Честь имею", был задержан 5 марта 2024 года.
По материалам уголовного производства, рассмотренного Антикоррупционным комитетом, установлено, что 19 июня данный гражданин одного из населенных пунктов Араратской области жителю того же населенного пункта предложил 30 000 драмов в качестве предвыборной взятки за каждый голос в пользу "Честь имею". Предложение было отклонено.
Аналогичное предложено было озвучено двум дочерям жителя Арарата. Одна из них согласилась, получив 30 тыс драмов.
30 июня 2021 года было принято решение о привлечении инициатора к ответственности по статье 154.2 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса РА, принятого 18.04.2003 года (дача предвыборной взятки двум и более лицам). В отношении лица, получившего взятку, уголовное преследование было прекращено на основании активного раскаяния.
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|Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы
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