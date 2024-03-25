Понедельник, 25 Марта 2024 16:32

АрмИнфо. В Национальной академии наук Армении (НАН РА) прошло мероприятие <Золотой фонд французского печатного наследия>, в рамках дней Франкофонии в Армении.

Как сообщает пресс-служба НАН, в ходе мероприятия общественности были представлены франкоязычные книги, хранящиеся в Золотом фонде Фундаментальной научной библиотеки НАН РА, которые были напечатаны в XVII-XVIII веках в различных странах Европы.

Открывая мероприятие, председатель НАН РА, академик Ашот Сагян напомнил, что Армения стала полноправным членом Франкофонии с 2012 года. Он подчеркнул, что основная цель Организации - распространение французского языка и культурной деятельности на благо мира, демократии и прав человека. <Национальная академия наук Армении - важнейший научный центр нашего государства, который сотрудничает с рядом франкоязычный стран, принимая участие в различных мероприятиях и встречах, в результате которых наука и ученые только выигрывают. В результате взаимодействия армянские исследователи получают доступ к научным инновациям франкоязычных стран, а армянским учёным открывается возможность представить свои достижения на важных площадках>, - подчеркнул Сагян. Он выразил надежду, что сегодняшняя встреча послужит также основой для нового сотрудничества, что в нынешнее время более чем необходимо, учитывая сложную геополитическую ситуацию.

В своей приветственной речи председатель Группы послов франкоязычных стран в Армении, посол Швейцарии в Армении Лукас Розенкранц отметил, что зачастую под Франкофонией подразумеваются культурные и другие ценности, не учитывая, что научный фактор также играет большую роль. <Армения добивается больших успехов в области науки. И Франкофония будет способствовать развитию науки в стране>, - заверил дипломат.

Согласно источнику, в ходе мероприятия старший научный сотрудник Института искусств НАН РА, научный сотрудник музея-института Комитаса, музыковед-медиевист, кандидат искусствоведения Гаяне Амирагян представила доклад на тему <Вардапет Комитас и французская культура>. Отметим, что 9 марта в Армении начались мероприятия, в рамках празднества Дней Франкофонии, которые продлятся до конца апреля.

В рамках этих Дней Национальный камерный оркестр Армении совместно с посольством Франции/Французским институтом Армении представит три концертные программы (9 марта, 28 марта и 27 апреля).

Кроме того, с 12 марта по 13 апреля пройдет показ французских фильмов в рамках проекта киноклуб. Показ фильмов состоится в Национальной библиотеке Армении. В репертуаре: "Последний вздох" (1960), реж. Жан-Люк Годар / армянские и английские субтитры; "Четыреста ударов" (1959), реж. Франсуа Трюффо / армянские и английские субтитры; "Париж принадлежит нам" (1961), реж. Жак Риве / армянские и английские субтитры; "Прекрасный Серж" (1958), реж. Клод Шаброль / армянские и английские субтитры.

Более того, в кинотеатре "Москва" 16-24 марта прошел 7-й Фестиваль франкоязычного кино, который был организован Посольством Франции/Французским институтом Армении в партнерстве с посольствами Швейцарии, Бельгии и Канады.

Отметим, что мероприятия организованы Посольством Франции и Французским институтом Армении в партнерстве с посольствами других стран-членов и наблюдателей Международной организации Франкофония, а также культурными и образовательными учреждениями Армении. С полным списком мероприятий можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.facebook.com/ifarmenie/ .